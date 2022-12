Hockey: due allenatori del Cus Pisa nel team delle nazionali Under 21

I pisani Nicola Giorgi e Martina Chiricò sono stati nominati assistenti degli allenatori delle nazionali Under 21 rispettivamente maschile e femminile che affronteranno il prossimo campionato indoor europeo a gennaio. "E' stata una chiamata un po' a sorpresa - dice Nicola Giorgi - perché era da un po' di tempo che ero fuori dal giro delle nazionali, anche per la mia limitata disponibilità a causa del lavoro. Con Kotrc (l'allenatore designato, ndr) abbiamo già condiviso l'ultimo Europeo piazzandoci al quarto posto e abbiamo collaborato anche per la nazionale Senior in Turchia. Abbiano buone aspettative, pur tenendo conto che giochiamo nel pool A, quindi confrontandoci con le migliori squadre europee di categoria".

E se i ragazzi saranno impegnati a Nymburg in Repubblica Ceca dal 19 al 23 gennaio, le ragazze voleranno a Lucerna in Svizzera la settimana precedente. "Sono molto felice di questa nomina inaspettata - dice Martina Chirico - e affronto questa nuova avventura sperando che il mio apporto possa essere utile alla squadra. Con l'allenatore Filippo Treno ho già lavorato all'interno del Comitato Nazionale Tecnici e anche se non sarà facile vogliamo cercare di affacciarci di nuovo nella categoria superiore dalla quale manchiamo da troppi anni. Le ragazze ci sono, le potenzialità anche, abbiano stilato una lista abbastanza aperta e competitiva che ci lascia ottimisti".

"Per la FIH si tratta di due europei molto importanti. Abbiamo delle aspettative e abbiamo cercato di individuare degli staff equilibrative funzionali all'obiettivo. I raduni li ospiteremo negli impianti cussini ormai divenuti una specie di centro federale per l'hockey indoor" ha detto il professor Stefano Pagliara nella doppia veste di presidente del Cus Pisa e responsabile delle squadre nazionali della FIH.