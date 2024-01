Nicola Lacorte è pronto a fare il proprio esordio nella Formula Regional Oceania, prendendo parte al primo degli appuntamenti in programma questo fine settimana (19-21 gennaio) sui 3,5 km del circuito neozelandese di Taupo.

Il 16enne pilota toscano, che recentemente è entrato a far parte della Academy del BWT Alpine F1 Team, prenderà parte ai primi tre round del campionato con una squadra di riferimento come la M2 Competition, nell'ottica del suo prossimo debutto nella Formula Regional European Championship by Alpine, in cui disputerà l'intera stagione con la Trident Motorsport, team con cui è già sceso in pista nei test svolti alla fine dello scorso anno.

Per Lacorte si tratterà comunque dell'esordio sul tracciato di Taupo, prima di affrontare le due successive tappe di Manfeild (26-28 gennaio) e Hampton Downs (2-4 febbraio).

Venerdì 19 gennaio si inizierà con le tre sessioni di prove libere, ciascuna della durata di mezzora. Sabato 20 via al primo turno di qualifica, mentre nel pomeriggio (quando in Italia saranno le 4.12 di domenica mattina) è in programma la prima delle due gare di 18 giri. Domenica 21 si svolgerà la seconda sessione di qualifica. Gara 2 scatterà invece a mezzanotte e trenta ora italiana. La terza gara si disputerà sulla lunghezza di 23 giri, con il "verde" alle 4.04 di lunedì mattina (sempre ora italiana).