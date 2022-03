Nicola Lami confermato alla guida della rosa scudettata del Pisa Beach Soccer

Si rinnova il rapporto di fiducia e stima tra il Pisa Beach Soccer e mister Nicola Lami, alla sua terza stagione sulla panchina nerazzurra (se non si conta la stagione 2020, rinviata per Covid). Dopo l'esaltante stagione 2021, coronata dalla conquista di uno storico scudetto, il Pisa Bs decide di affidare di nuovo la guida tecnica della squadra (ancora in allestimento) a Lami. Grande la soddisfazione del tecnico pisano e della società Campione d'Italia in carica.

Nelle ultime settimane sono state tante le novità ufficializzate dal Pisa Bs, ma forse la più grande è arrivata proprio in queste ultime ore con l'ufficializzazione del ritorno a Pisa di Matteo Marrucci. Marrucci, già giocatore-allenatore della formazione pisana nelle stagioni 2015, 2016 e 2017, dopo l'esperienza con la Nazionale Tedesca e Olandese, e dopo l'esperienza italiana con il Catania Beach Soccer, sceglie di nuovo Pisa per calarsi in un'avventura tutta nuova. Sarà infatti Matteo a coadiuvare lo staff tecnico della prima squadra e delle formazioni Under 20-18-16 e femminile, in qualità di Direttore Tecnico. La rosa del Pisa Bs, già ampiamente ufficializzata anche ai propri tifosi, è ancora in fase di allestimento, come ci confermano Lami, Marrucci e il direttore sportivo Pelli. Alle viste ci sono ulteriori novità, che potrebbero riguardare sia importanti conferme che graditi innesti.