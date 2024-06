La Nuoto Uisp 2003 ancora al vertice in Toscana nel Campionato Regionale Esordienti B

Nel week end del 22 e 23 giugno, alla piscina comunale La Bastia di Livorno, si sono svolti i Campionati regionali Esordienti B, che raccoglievano oltre 40 società da tutta la Toscana. La Nuoto UISP 2003 si è presentata con 24 atleti per un totale di 48 iscrizioni individuali e 6 staffette e i risultati non si sono fatti attendere: decine di primati personali aggiornati, 2 medaglie individuali e ben 4 in staffetta, oltre a diversi piazzamenti nelle prime 10 posizioni.

Mattatrice della manifestazione è stata Elisa Ferroni che si aggiudica l’oro nei 50 rana individuali e nella staffetta 4x50 rana insieme a Maya Alderigi, Eleonora Bani e Angelica Malfitano, un bronzo nella 4x50 delfino con una favolosa ultima frazione che regala la medaglia a sorpresa, con lei Eleonora Bani, Asia Possenti e Kinzica Nencini e infine un quarto posto nei 100 stile libero che brucia ancora.

In evidenza anche Massimiliano Mazzola che vince un bronzo nei 50 stile con un ottimo crono e poi conclude la 4x50 stile libero portandola sul terzo gradino del podio con i suoi amici Francesco Benedetti, Lorenzo Niccolai e Elia Lencioni. Infine di bronzo si conferma anche la staffetta 4x50 rana maschile con Francesco Benedetti, Michele Falaschi, Elia Lencioni e Lorenzo Niccolai.

Sono oltre 40 le prestazioni migliorate dagli atleti cascinesi; i complimenti vanno a Linda Arenga, Gabriele Barbi, Nicole Berni, Nicola Bonelli, Rebecca Chini, Emma D’Andrea, Elena Giannini, Giada Giannini, Martina Labianca, Sofia Marinai, Giulia Notari, Greta Valente e un ringraziamento speciale va agli infortunati Dario Desideri e Viola Di Pasquale che hanno sostenuto i loro compagni con il tifo dal bordo vasca. Tutte queste prestazioni hanno permesso alla compagine cascinese di posizionarsi tra le migliori 8 società toscane.

Grande soddisfazione da parte della dirigenza che si congratula con i propri piccoli atleti ed i loro tecnici: Stefano Macchia e Kinzica Consani. Come sempre sta pagando la linea societaria di far nuotare poco i ragazzini più piccoli ma dando grandissima importanza all’insegnamento della tecnica affinché negli anni dello sviluppo possano raccogliere i frutti di questo fondamentale lavoro come in effetti succede da più di 15 anni, visto che questa piccola realtà riesce a piazzare atleti ai vertici nazionali nelle categorie juniores e cadetti ed atleti ai Campionati Italiani assoluti e meeting internazionali come il 7 Colli di Roma.