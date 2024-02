Medaglie e soddisfazioni per la Nuoto Uisp 2003 ai Campionati regionali Master

Si sono svolti nella piscina La Bastia di Livorno, sabato 17 e domenica 18 febbraio, i Campionati regionali riservati alla categoria Master. La Nuoto Uisp 2003 Cascina si è messa in evidenza anche in questo settore, dove vanta un gruppo di oltre 30 atleti. Gli allenatori avevano puntato sulle gare con le distanze 'speciali' 1500/ 800 e 400 stile libero senza però tralasciare allenamenti specifici per chi si era iscritto alle gare di velocità sui 50 metri.

Ottimo Leonardo Bernardini al suo rientro alle competizioni che sugli 800 stile libero ha letteralmente sbaragliato gli avversari conquistando il titolo di campione regionale. Il sempreverde Alessandro Perini si è cimentato su 1500 e 800 stile libero confermando le sue doti. Ottime le gare di Lorenzo Masi sui 50 stile libero con il crono di 25 secondi netti e nella gara dei 50 dorso; Nicola Massini, Francesco Morgantini e Luigi Bortone hanno brillato sui 50 rana dando conferma della tradizione della scuola cascinese.

Ma le stelle vere e proprie sono state le ragazze: Irene Calabrese che sui 400 stile libero porta a casa un ottimo argento e Irene Panattoni che dopo 12 anni si è ripresentata sui blocchi di partenza conquistando un ottimo bronzo sui 50 dorso in una batteria piena di ex agonisti. La dirigenza si complimenta con gli atleti ed i tecnici Veronica Panattoni ed Alessandro Perini che con dedizione e competenza sono riusciti a preparare con cura l’evento, anche se è complicato gestire distanze e stili diversi, ma alla fine sono riusciti a centrare l'obiettivo, e ringraziano la Gesport che gestisce l’impianto cascinese e mette a disposizioni gli spazi per gli allenamenti.