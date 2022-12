Pallanuoto, euforia da derby: la Nuoto Uisp 2003 batte Livorno

Un derby è sempre un derby. Anche se disputato nelle categorie giovanili, dove più del risultato contano la prestazione, la correttezza e l'impegno a migliorare abilità e limiti. E così i ragazzi della formazione Under 16 di pallanuoto della società Nuoto Uisp 2003 possono sprigionare tutta la loro gioia al termine della sfida trionfale contro il Livorno Acquatics, sconfitto nella serata di sabato 17 dicembre nella piscina Colzi Martini di Prato.

La partita era valida per il Campionato nazionale Under 16, girone B: i ragazzi della società cascinese hanno dominato l'incontro con il punteggio finale di 23-6. Una partita a senso unico, gestita nel migliore dei modi dai ragazzi di Cascina che hanno imposto il loro gioco sin dall'inizio. Continue controfughe e tiri da 6 metri sono stati l'arma in più in questo derby.

Questa la formazione del Nuoto uisp 2003: Guidi Mirko, Grassi Mirco (3 reti), Puccioni Manuel (2 reti), Sergi Francesco, Nieri Matteo (2 reti), Rossi Matteo (2 reti), Pelusi Antonio, Schipa Tommaso, Sbardella Francesco (4 reti), Filomena Lorenzo (6 reti), Sina Brian (1 rete), Dridi Dario (3 reti), Vaccaro Matteo. La classifica del Girone B vede la società cascinese in testa con 6 punti insieme all'Azzurra Prato; 3 punti per Acquatics Livorno e Firenze Pallanuoto; 0 punti per RN Florentia e Pallanuoto Mugello.