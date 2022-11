La Nuoto Uisp 2003 in vetta ai Campionati Italiani

Si è svolto nel weekend presso la piscina olimpionica di Livorno il Campionato Italiano invernale UISP riservato ai master ed agonisti della categoria. La società cascinese si è presentata con 8 atleti della categoria Master e con 35 atleti agonisti. Il bilancio ha del clamoroso in quanto la classifica finale tra le 34 società provenienti da 8 regioni vede i cascinesi del settore agonisti primeggiare con ben 890 punti totali, 55 medaglie conquistate con ben 30 titoli Italiani, ed il decimo posto tra i master con 158 punti e 9 medaglie. Al termine della manifestazione i ragazzi della Nuoto Uisp 2003 hanno alzato la coppa di Campioni Italiani UISP invernali che farà bella mostra presso la piscina cascinese della Gesport.

Nello specifico tra i master in evidenza Antonio Dore che vince il titolo nei 200 sl e l’argento nei 100 sl, Nicola Ferrini oro nei 100 sl e bronzo nei 50 farfalla, Lorenzo Masi argento nei 100 dorso, Fabio Perrone bronzo nei 50 farfalla, Daniele La Martina bronzo nei 100 farfalla, e bronzo nella 4x50 stile composta da Dore, Perrone, Masi e La Martina. Tra gli agonisti vincono due titoli Italiani Giulia Gianfaldoni e Ludovica De Masi nei 100 e 200 sl, Matilde Bevilacqua nei 50 e 100 fa, Giulia Meucci nei 100 fa e nei 200 sl gara nella quale stabilisce il record della manifestazione tra le juniores, Mattia Brambillasca nei 50 e 100 dorso, Mathieu Camiciotti nei 50 e 100 rana, Mirko Simoncini nei 50 farfalla e rana.

Salgono sul primo gradino del podio anche Giorgia Borciani nei 100 dorso, Aleksa Slongo nei 50 farfalla, Alessandro Sonetti nei 50 farfalla, Alberto Mori nei 200 stile, Marcello Di Sacco nei 100 sl, Masini Mori Leonardo nei 100 farfalla, Matteo Lenzi nei 100 farfalla, Greta Ghignola nei 50 dorso, Giulia Tofa nei 50 stile, Emma Mazzoni nei 100 stile ed infine il capitano Fabio Moni che vince il titolo nella gara regina senior dei 100 stile stabilendo il record della manifestazione. Si aggiudicano l’argento Lara Coppoli nei 100 dorso e stile, Giulia Ferraro nei 200 sl, Matilde Turi nei 50 e 100 fa, Dalila Marigliano nei 100 dorso, Diego Salvini nei 100 e 50 stile, Letizia Sbrana nei 50 e 100 rana, Niccolò Eredia nei 100 farfalla, Tommaso Agostini nei 100 fa. Vincono il bronzo Luca Battistini nei 100 fa, Aurora Martellucci e Pietro Salvadori nei 100 rana.

Ben 5 titoli arrivano dalle staffette infatti nelle 4 x 50 miste oro per la junior (Brambillasca,Simoncini,Meucci,Coppoli) e la Senior (Marigliano, Lenzi, Sonetti, Gianfaldoni) e nella 4 x 50 stile oro nella Jun femmine ( Meucci, Mazzoni, Bevilacqua, Coppoli), la Rag femmmile ( De Masi, Tofa, Turi, Ferraro), la Rag maschi (Camiciotti, Di Sacco, Salvini, Eredia) la Senior Maschi (Lenzi ,Moni, Malloggi, Sonetti), ed il bronzo la mx ragazzi (Mori, Slongo, Bevilacqua, De Masi). I dirigenti della Nuoto Uisp 2003 di Cascina si complimentano per l'ottimo inizio stagionale con gli atleti ed i tecnici Alessio Coppola, Alessio Rossi, Andrea Meucci, Federica Della Tommasa che hanno accompagnato i ragazzi nelle gare di Livorno. E ringraziano le società Gesport srl che gestisce le piscina di Cascina mettendo a disposizione dei ragazzi gli spazi acqua necessari nonostante le difficoltà del periodo per gli impianti sportivi e tutto lo staff della palestra BeActive di Cascina che segue la preparazione atletica della squadra agonistica.