Nuoto Uisp 2003 in grande spolvero ai Campionati regionali estivi

Si sono svolti nella piscina olimpionica di Livorno i Campionati regionali estivi riservati alle categorie ragazzi, juniores, cadetti e senior; la compagine arancione si è presentata con oltre 60 atleti e grazie alle prestazioni dei propri alfieri è riuscita a piazzarsi ai vertici delle classifiche in tutte le categorie con gli juniores addirittura al 6° posto, ragazzi e cadetti al 7° ed i senior all’8° posto su oltre 40 società presenti.

Anche in questa occasione il capitano Fabio Moni classe '97 ha dimostrato tutte le sue capacità: in un anno difficile dopo la laurea in ingegneria si aggiudica il titolo regionale nei 50 stile con il crono di 23''32 che rappresenta il limite per partecipare ai prossimi Campionati Italiani di Roma e raddoppia con il titolo nei 100 stile abbattendo il muro dei 51'' con il record personale di 50''92. Tra le veterane ottimo bronzo per Paola Gamba nei 100 sl: anche lei prenderà parte agli Italiani di Roma nei 50 sl, questo risultato prende ancora più valore in considerazione del fatto che la ragazza ha sostenuto l’esame di maturità dove ha ottenuto il massimo dei voti riuscendo a conciliare sport e studio.

In grande evidenza Mattia Brambillasca, argento nei 100 dorso e bronzo nei 200 dorso: in entrambe le gare si migliora e stacca i pass per i suoi primi campionati Nazionali. Doppio argento nella rana per Andrea Guidotti che nella gara dei 100 ferma il cronometro con il suo record e tempo limite per Roma; si aggiudica il titolo di vice campionessa regionale anche Matilde Bertolone classe 2008 che nei 50 dorso con il crono di 30''54 si qualifica per i prossimi campionati Italiani, così come Marcello Di Sacco che scende sotto la barriera dei 54'' nei 100 stile ed oltre al bronzo si appresta a partire per i suoi primi campionati di Roma. Sono ben tre le medaglie individuali conquistate dalla sorprendente Giulia Meucci, classe 2008, che pur gareggiando con atlete più

grandi di un anno ottiene un argento nei 50 stile e due bronzo nei 100 stile e farfalla in attesa di gareggiare ad agosto al Foro Italico nelle gare a stile libero.

Meraviglioso l’argento della staffetta 4X100 sl juniores femmine, aperta da una grande frazione di Emma Mazzoni seguita da Giulia Meucci, Matilde Bertolone ed una grande chiusura di Asia Rossi che stabiliscono il record sociale e le piazza tra le migliori 15 staffette italiane della specialità. Sfiorano il podio per pochi centesimi piazzandosi al 4° posto Alessandro Sonetti nelle gare a farfalla, Matteo Lenzi a stile e farfalla, Asia Rossi e Giulia Gianfaldoni nelle gare veloci della

farfalla e dello stile, e le tre staffette maschili categoria ragazzi composte da Marcello Di Sacco, Lorenzo Guidotti, Diego Salvini, Mattia Brambillasca e Nicolò Eredia.

Meritano una menzione speciale per i loro ottimi risultati i giovani Lorenzo Guidotti, Matide Bevilacqua, Elisa Meucci, Giorgia Manzo, Valentina Righi, Ludovica De Masi, Diego Salvini e Giorgia Borciani. Tra i più grandi Luca Contini, Veronica Pellegrini, Giulia Gianfaldoni, Matilde Corucci, Martina Rossi; tra gli specialisti delle distanze lunghe del fondo e mezzofondo Lorenzo Rizzolo, Chiara Casini ed Andrea Giorgi.

In attesa dei prossimi Campionati Italiani di categoria dove la compagine cascinese sarà presente con ben 9 atleti la dirigenza esprime grande soddisfazione ringrazia e si complimenta con gli atleti e lo staff tecnico della Nuoto Uisp 2003, composto dagli allenatori Riccardo Busoni, Giorgio Abis, Federica Della Tommasa, Alessio Coppola, Alessio Rossi ed Andrea Meucci e le società Gesport di Cascina ed ABC Sport di Pisa, gestori delle piscine che nonostante le enormi difficoltà mettono a disposizione gli spazi per la preparazione di tutti i ragazzi, la palestra Be Active di Cascina con i tecnici Marta Malorgio e Matteo Benedetti che curano gli atleti per la parte a secco.