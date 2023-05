Porte aperte alla Canottieri Arno per l'Open day della sezione Canoa

Porte aperte alla Canottieri Arno ASD per l’Open Day della sezione canoa previsto per sabato 27 maggio dalle 14 alle 20. Sotto la guida attenta degli allenatori, ragazzi e ragazze dagli 8 anni in su avranno la possibilità di conoscere lo sport della canoa attraverso una prova interamente gratuita che gli consentirà di familiarizzare con i principi tecnici dello sport e sperimentare un’uscita in canoa dallo scalo della Canottieri Arno ASD in Lungarno Bonaccorso da Padule, 2.

"Sarà un’occasione importante per coinvolgere ragazzi e ragazze in un’attività, la canoa, che permette di vivere la città di Pisa e il suo fiume da una prospettiva diversa" commenta Riccardo Marazzato, allenatore della Canottieri Arno ASD, sezione canoa. "Crediamo fortemente nello sport della canoa e nel benessere fisico e mentale che questo sport fornisce. Attraverso il divertimento, fin da piccoli è possibile mettersi alla prova in un ambiente sano di crescita personale imparando il rispetto per sé stessi, gli altri e l’ambiente che ci circonda. Per questo, diamo appuntamento a sabato a chiunque volesse conoscere la nostra realtà e provare a pagaiare divertendosi in sicurezza". Per prenotazioni e informazioni scrivere a info@canottieriarno.it.