Attività sportiva: al Cus è il turno dell'Open Day dedicato ai corsi universitari

Il Centro Universitario Sportivo di Pisa annuncia un evento straordinario per tutti gli appassionati dello sport e del benessere. In vista dell’inizio della nuova stagione sportiva, il Cus Pisa aprirà le sue porte per un Open Day dedicato ai Corsi Universitari, un'opportunità imperdibile per esplorare l'ampia gamma di discipline sportive offerte.

L’evento si terrà mercoledì 27 settembre dalle 17 alle 19, ed è rivolto ai membri tesserati del Cus Pisa. L'adesione al Cus è necessaria per partecipare all'Open Day, tuttavia, coloro che non sono ancora tesserati, avranno l'opportunità di ricevere informazioni dettagliate presso l'Infopoint dedicato, dove lo staff sarà a disposizione per rispondere alle vostre domande.

L'Open Day dei Corsi Universitari presso il Cus Pisa offrirà un'occasione unica per incontrare gli istruttori dei corsi invernali e ottenere una panoramica completa delle opportunità disponibili. Questa è l’occasione per fare domande, esplorare le discipline sportive di interesse e pianificare la partecipazione alla stagione sportiva 2023/2024. Durante l’evento, ci sarà l’opportunità di confrontarsi con gli istruttori dei corsi invernali e poter avere una presentazione dettagliata dei corsi. Sarà possibile conoscere da vicino i programmi, i requisiti e gli obiettivi di ciascuna disciplina.

Il Cus Pisa è impegnato a promuovere uno stile di vita attivo e sano attraverso l'attività fisica e lo sport ed infatti i Corsi Universitari sono aperti a tutti i livelli di abilità e mirano a creare un ambiente inclusivo in cui gli studenti possono sviluppare le loro passioni sportive. Per ulteriori informazioni e per l'iscrizione è possibile visitare il sito web del Cus Pisa.