Una splendida giornata al Cus Pisa: Open Day dedicato alla categoria Junior

Una giornata speciale al Cus (Centro Universitario Sportivo) venerdì 15 settembre, si è trattato di un Open Day dedicato alla categoria Junior, che comprende gli allievi e le allieve tra 5 ed 11 anni inclusi all’interno del Centro Orientamento ed Avviamento allo Sport CONI del Cus. E' stata una splendida esperienza per i giovani atleti e le loro famiglie, sia per quelli che hanno già frequentato nella stagione scorsa, sia per quelli che, incuriositi, sono accorsi numerosi per rendersi conto delle attività proposte dal Cus. I primi hanno avuto occasione di ritrovarsi con gli amici di sempre dopo la pausa estiva, per i secondi è stato un pomeriggio di primo approccio, pieno di divertimento, scoperta e opportunità per coltivare la passione per lo sport.

Una delle caratteristiche distintive di questa giornata, è stata la varietà di attività sportive offerte: infatti i giovani partecipanti hanno avuto l'opportunità di cimentarsi in una vasta gamma di discipline. Questo ovviamente perché i Corsi Junior rappresentano l’avviamento a tutti gli sport: Atletica, Basket, Pallavolo, Rugby, Tennis, Hockey, e Calcio. Gli istruttori esperti del Cus Pisa hanno guidato le sessioni, garantendo un'esperienza di apprendimento di alta qualità per tutti i partecipanti.

Un altro aspetto che ha reso questa giornata così speciale è stata l'attenzione all'inclusione: i giovani atleti hanno imparato non solo a migliorare le loro abilità individuali, ma anche a lavorare e condividere l'esperienza con altri giovani compagni di viaggio, permettendo di sviluppare non solo le loro capacità sportive, ma anche competenze cruciali per la vita, come la comunicazione e la cooperazione.

L'Open Day ha visto la partecipazione entusiastica delle famiglie, che hanno sostenuto i loro giovani atleti in questa avventura sportiva, un momento in cui la comunità si è riunita per celebrare lo sport giovanile e incoraggiare i ragazzi a perseguire i loro sogni sportivi. In conclusione, la giornata al Cus Pisa è stata un grande successo. Ha offerto ai giovani atleti un'opportunità unica di scoprire nuovi sport, sviluppare importanti competenze di squadra e sentirsi sostenuti dalla comunità sportiva locale. Questa esperienza continuerà a ispirare i nostri giovani talenti a coltivare la loro passione per lo sport e a raggiungere risultati eccezionali.