Secondo Open Day di pallanuoto paralimpica toscana alla Piscina Gesport di Cascina

Al via il secondo Open Day della Pallanuoto paralimpica toscana, organizzato dall’ASD Crazy Waves di Pisa, alla piscina SSD GESPORT di Cascina, L’evento si svolgerà il 26 febbraio prossimo con inizio alle 9 ed è patrocinato dal Comune di Cascina. Parteciperanno Mario Giugliano e Salvatore Figuccio, responsabili nazionali per la disciplina della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che accompagneranno le persone interessate in semplici esercizi dimostrativi e seguirà una partita tra gli atleti federali presenti delle squadre di Pisa, Firenze e Cuneo.

La pallanuoto paralimpica si appresta a vivere la nuova stagione con il Campionato di Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa, alla loro terza edizione, nella federazione già al vertice nel nuoto a livello internazionale. La disciplina è aperta alle persone con disabilità motoria e fisica mentre il nuoto paralimpico è praticato da bambini, ragazzi e adulti con svantaggio motorio, sensoriale visivo o intelletivo-relazionale, dall’avviamento adattato fino al livello agonistico. Entrambe le discipline, praticate a qualsiasi livello, costituiscono soprattutto un importante strumento di socializzazione, di crescita personale e della capacità di condividere impegni, spazi, regole, obiettivi ed emozioni.

L’ASD Crazy Waves di Pisa, ha partecipato alle prime due edizioni del Campionato di pallanuoto e, grazie ai risultati conseguiti dai suoi atleti, a diverse edizioni dei Campionati italiani assoluti di nuoto della stessa Finp. Svolge le proprie attività in collaborazione con la piscina la Fornace di San Giuliano Terme, la piscina dell’ITI di Lucca i e la piscina SSD GESPORT di Cascina. Per partecipare e per informazioni sull'Open Day del 26 febbraio e sul nuoto e la pallanuoto paralimpiche, contattare l’ASD Crazy Waves al telefono 3391554808 o per mail a nuotoparalimpico@crazywaves.eu.