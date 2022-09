Ottima prestazione dell'Atletica Cus Pisa alla Finale Nazionale CDS Master su pista

L'Atletica Cus Pisa coglie un ottimo risultato nella Finale Nazionale CDS Master su pista disputata a Modena nelle scorse settimane. "La squadra ha ottenuto un onorevole ventunesimo posto ed ha dato tutto quello che poteva" ha detto Mara Ferrini. "Abbiamo sofferto ma ci siamo anche divertite. Grazie anche a quelle che non hanno potuto essere presenti ma che hanno contribuito a farci arrivare in finale, Elisabetta Panerai, Chiara, Michela e Sabine. Grazie alle giovanissime Lara e Sara, alla nostra superdiscobola Anna, alle 'anziane' Louise, Donatella e Mara Ferrini, a Paola Alessia e Laura, e alle altre due Elisabette. Voglio fare i miei ringraziamenti anche a Sandro Facchin, che ci ha coordinato ed a Carlo Bufalini, segretario della nostra sezione Atletica, che ci ha aiutato con pazienza a risolvere diversi problemi. Grazie all’allenatore Michele Crivellari per iscrizioni e consigli vari. Non resta che darci appuntamento tutti al CDS Master 2023 per migliorare e/o eguagliare questa prova" conclude Mara.

Sul buon risultato ottenuto dalle atlete cussine al CDS Master di Modena si è voluto esprimere anche Sandro Facchin responsabile tecnico della sezione Atletica Master: "Il risultato ottenuto si può definire obiettivamente più che onorevole. Il Cus Pisa ha mantenuto pressoché la stessa posizione che aveva dopo la fase regionale e si conferma la seconda squadra toscana, dopo l'Assi Giglio Rosso. Questo nonostante assenze, una nutrita serie di malanni che hanno condizionato le prestazioni di alcune atlete e difficoltà organizzative di vario genere. Tutte hanno dato il massimo di cui disponevano al momento e, se la stagione fosse stata un po' meno sfortunata, si sarebbero sicuramente potute scalare diverse posizioni. Confidiamo comunque nel prossimo anno" conclude Facchin. La squadra: Alessia Andreotti, Elisabetta Baldinacci, Donatella Bertolucci, Paola Calcinai, Chiara Del nero, Sara Fagiolini, Lara Ferri, Mara Ferrini, Sabine Gennai-Schott, Elisabetta Macchi, Laura Mascia, Louise Michalak, Elisabetta Panerai, Anna Salvini e Michela Santochi.