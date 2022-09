Al via le iscrizioni per i nuovi corsi universitari ospitati dal Cus

Inizieranno lunedì 19 settembre le iscrizioni ai Corsi Universitari 2022-23 al Cus Pisa. I corsi prenderanno il via la prima settimana di ottobre.

SPORT INDIVIDUALI. Al via gli sport individuali con ginnastica dolce, posturale, fit boxe, get fit, ginnastica pugilistica e sala pesi. Non mancheranno le arti marziali con il Judo, Karate, Karate giovanile, i corsi di Thai Boxe principiante ed intermedio.

SPORT DI SQUADRA. Al via anche gli sport di squadra con il calcio a 5 misto, la pallavolo (anche per principiante), basket e beach volley, ultimate frisbee e touch rugby, oltre naturalmente anche ai corsi di tennis con tutti i livelli (principiante avviato, intermedio e avanzato).

"C'è grande voglia di ripartire anche con i nostri corsi istituzionali - commenta il presidente del Cus Stefano Pagliara - che storicamente sono il nostro fiore all'occhiello. Auguro a tutti gli studenti un buon anno di studio unito allo sport. Ringrazio tutte le sezioni per l'impegno profuso nell'organizzazione e ai vari istruttori. Un calendario molto ampio e variegato che offre varie possibilità di scelta".

Per iscriversi ai corsi è necessario essere tesserato al Cus Pisa presso la segreteria di via Chiarugi, 5. I corsi hanno una durata di nove mesi. Per quanto riguarda i corsi a numero chiuso (Beach Volley e Tennis) è possibile iscrivere al massimo una persona in più, muniti di regolare delega valida solo ai fini dell’iscrizione. Ogni corso inizia solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. L’aggiornamento dello stato dei corsi viene pubblicato ogni sabato. Se un corso, quindi, raggiunge il numero minimo di iscritti tra lunedì e venerdì, non sarà comunque attivo prima della settimana immediatamente successiva. Al rinnovo di ogni periodo, gli iscritti per continuare a frequentare il corso dovranno necessariamente rinnovare la quota di frequenza, considerando che ogni corso comincerà sempre e solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Al momento dell’iscrizione è necessario essere in possesso del certificato non agonistico in copia originale. Sono previste agevolazioni per gli studenti universitari e i dipendenti Unipi.