Angeli con un'ala sola e Costone Siena: a Vicopisano di scena il baskin

La squadra degli Angeli con un’ala sola, del Progetto Dopodinoi di Vicopisano, sfida il Costone Siena in una partita di baskin al Palazzetto dello Sport di San Giovanni alla Vena: appuntamento sabato 28 maggio alle 15.30 al 'Vladislovic' di San Giovanni alla Vena (nella zona del Polo Scolastico). Ingresso gratuito. Gli Angeli con un'ala sola, che si allena con la I.E.S. di Pisa, è la squadra del Progetto Dopodinoi di Vicopisano, sostenuto da 'I bambini delle fate' (www.ibambinidellefate.it).

Cos’è il Baskin lo spiega Antonio Rossi, referente per 'I bambini delle Fate' all'interno del Progetto Dopodinoi. "Il Baskin, uno sport davvero per tutti, ha attuato una reale rivoluzione copernicana, nella sua semplicità - spiega Rossi - perché solitamente nel caso di persone con disabilità o abilità diverse, si tende ad adattare le varie attività, anche quelle sportive, a loro. Invece nel caso del Baskin avviene l'esatto contrario: è lo sport che si adatta!". "ll Baskin, infatti - continua Rossi - si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari e innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche dinamiche e imprevedibili. Uno sport nuovo, pensato per permettere a tutti i giovani, con o senza disabilità di giocare nella stessa squadra, composta sia da ragazzi che da ragazze. Il Baskin permette, infatti, la partecipazione attiva di giocatori e giocatrici con qualsiasi tipo di disabilità che consenta il tiro in un canestro. Le 10 regole alla sua base valorizzano il contributo di ognuno all’interno della squadra, il successo comune dipende da tutti".

La squadra Angeli con un'ala sola, i nomi:

11. Marco Cannata

12. Francesco Michelotti

21. Gianluca Landucci

22. Stefano Bernardini

23. Sacha Bartolini

31. Pasquale Cimmino

32. Nico Matteucci

33. Fabio Arquint

41. Angelo Pampiani

42. Sami Talbi

43. Francesca Mulana

44. Andrea Bertolini

51. Filippo Tassoni

53. Sabina Memed

54. Claudia Angiolini

55. Cristina Balestri

Allenatori: Giovanni Azzolini e Paolo Campani

Progetto Dopodinoi

"E' il progetto toscano di ‘I Bambini delle Fate’ - spiega l’assessore alle Politiche Sociali Valentina Bertini - e ha come obiettivo l'inclusione. Attualmente coinvolge circa 30 persone, tra i 18 e i 60 anni circa, con disabilità e in particolare con disturbi dello spettro autistico. Ha come responsabile il dottor Vincenzo Costantino, come referente Antonella Rossi, come referente per ‘I bambini della Fate’ Antonio Rossi e come operatori: Carla Abruzzese, Andrea Bertolini, Evelien Henger e Claudio Vicidomini". "Nell'orto, che occupa una parte del terreno dell'Antico Frantoio del Rio Grifone di Vicopisano - interviene il sindaco Matteo Ferrucci - le persone del Progetto si recano tre giorni alla settimana, avendone una perfetta cura e realizzando anche una serie di attività agricole. Lo scopo del Progetto è, infatti, quello di introdurli, in un contesto sociale, all'approccio con il mondo del lavoro, della natura e dell'agricoltura, secondo le capacità e le inclinazioni di ognuno".

"Molto importante, in questo senso, è il Baskin - conclude il vicesindaco Andrea Taccola, che ha la delega allo sport - una attività sportiva bella, appassionante, coinvolgente e del tutto accessibile in cui i ragazzi e le ragazze si impegnano con costanza e assiduità. Come amministrazione ringraziamo il Progetto Dopodinoi, I bambini delle fate e invitiamo tutti alla partita di sabato 28 al Palazzetto". Per informazioni, sul Progetto e su ‘I bambini delle fate’: info@oraperdopodinoi.org, 3474688635, antonio.rossi@ibambinidellefate.it, 3486502903.