Il Pisa Beach Soccer pronto a giocare la Euro Winners Cup

Partirà nel pomeriggio del 4 giugno l'aereo diretto in Portogallo, a bordo anche il Pisa Beach Soccer. I Campioni d'Italia in carica rappresenteranno infatti il tricolore in terra portoghese, partecipando ad una delle più prestigiose competizioni di beach soccer a livello mondiale: la Euro Winners Cup. La formazione diretta da Nico Lami battezzerà la stagione 2022 con la disputa della SuperCoppa Italiana, il 2 giugno, a Pescara. Un paio di giorni di riposo, e poi il Pisa Bs partirà alla volta del Portogallo per partecipare, nella prima volta nella storia della società pisana, alla Euro Winners Cup, evento di caratura internazionale in programma dal 6 al 13 giugno. I nerazzurri, al lavoro agli ordini dello staff tecnico già da qualche settimana presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, affronteranno nella prima fase del torneo: la formazione tedesca Rockstokken Robben, la formazione greca Atlas e infine la formazione estone Augur Enemat.