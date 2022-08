Rifatelo ancora nerazzurri: il Pisa Beach Soccer si gioca lo scudetto

Sulla sabbia vige una sola legge: quella nerazzurra. La formazione guidata da mister Marrucci è un rullo compressore e senza forzare approda alla finalissima per lo scudetto. Il Pisa Beach Soccer compie un percorso netto, privo di sconfitte, fino all'atto finale della stagione 2022: i campioni d'Italia in carica nella semifinale disputata nel tardo pomeriggio di sabato 6 agosto sulla spiaggia di Cagliari si sono sbarazzati anche del Napoli. 6-0 il punteggio finale di un match che non è mai stato in discussione: i nerazzurri sono stati superiori in ogni zona del campo e per tutti e tre i tempi di gioco, legittimando così la seconda finale consecutiva per l'alloro nazionale. Ad attendere gli uomini di Marrucci c'è il Viareggio, l'unica formazione capace di portare il Pisa Beach Soccer fino ai calci di rigore durante la stagione regolare. L'atto finale si disputerà domenica 7 agosto.