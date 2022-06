Grande Pisa Beach Soccer nella Euro Winners Cup: due vittorie e qualificazione agli ottavi

E' subito grande Pisa Beach Soccer nell'Euro Winners Cup di Nazarè, in Portogallo. Sulla sabbia lusitana in questi giorni si gioca la massima competizione continentale per club, 'cugina' della Champions League per le formazioni del calcio a undici. I campioni d'Italia in carica, reduci dalla delusione della sconfitta nel match di Supercoppa italiana contro Catania, hanno saputo ricaricare velocemente le batterie ed eliminare le tossine del 5-4 rimediato contro i siciliani, per presentarsi in grande forma al debutto europeo della società nerazzurra.

Gli uomini di mister Marrucci hanno centrato due vittorie nette nelle prime due uscite del girone di qualificazione, ottenendo così con una gara di anticipo il passaggio agli ottavi di finale. Vaglini e compagni nella gara d'esordio hanno regolato con il punteggio di 7-4 gli estoni dell'Augur Enemat, nonostante un avvio parecchio complicato nel quale gli avversari erano stati capaci di portarsi sul doppio vantaggio. Le doppiette di Josep e Di Palma e le marcature di Marinai, Barsotti e Camilo Augusto hanno messo in ghiaccio i primi tre punti della competizione. Questa mattina il Pisa BS si è ripetuto contro i greci dell'Atlas: un 7-0 firmato dalla tripletta di Jordan e dai sigilli di Marinai, Vaglini, Josep e Di Palma. Domani, mercoledì 8 giugno, alle 10.45 terza ed ultima gara del girone di qualificazione contro gli Estoni del Rostocker Robben. Giovedì 9 giugno si giocheranno gli ottavi di finale.