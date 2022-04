Campionato Juniores: il Pisa Bocce chiude al terzo posto

Si è giocato domenica 10 aprile a Sesto Fiorentino il Campionato Regionale di Società Juniores. 4 le squadre iscritte in questa stagione, tutte giovanissime: Affrico, Cortona Bocce, Pisa Bocce e Circolo Bocciofilo Grossetano. Ospiti della Bocciofila Sestese, sono scesi in campo puntuali alle 9 del mattino i fiorentini guidati da Enza Lombardi (Giulio Cirillo, Iris Facchini, Alessio Cantagalli, Alessandro Spadi), i cortonesi allenati da Giulia Pierozzi (Miriam Giocondi, Davide Berta, Alessio Giaimo, Andrea Giaimo, Simone Giaimo, Gabriele Giocondi, Maurilio Pinna) e i pisani guidati da Fernando Fornaini (Asia Turini, Didier Lazzeroni, Emanuela Diamanti, Agnese Casini, Kinzica Casini).

Nei giochi tecnici ha prevalso l’Affrico con 37 punti, 33 per Cortona Bocce, 25 quelli realizzati da Pisa Bocce. I fiorentini hanno avuto la meglio anche nel tiro di precisione con 26 punti, precedendo ancora cortonesi e pisani. Le partite in specialità combinato hanno visto Cortona vincere sia con l’Affrico che con Pisa, mentre Affrico-Pisa è terminata in parità. Le partite tradizionali sono state invece appannaggio dell’Affrico. Nelle staffette infine prima ha prevalso Cortona su Affrico e Pisa, poi l’Affrico su Pisa e Cortona. Con quest’ultimo successo la squadra fiorentina ha chiuso al primo posto, aggiudicandosi il titolo di società Juniores campione regionale 2022. A premiare i vincitori sono stati il Presidente della Bocciofila Sestese Massimo Masini, il Consigliere FIB Toscana Simone Mocarelli e il delegato FIB Firenze-Pisa-Prato Stefano Bartoloni. Federbocce Toscana ringrazia le società partecipanti e i dirigenti e volontari della Sestese che hanno ospitato al meglio la giornata di gare.