La Pisa Half Marathon nominata Campionato italiano di mezza maratona 2022

"Un grandissimo orgoglio, ma anche un’enorme responsabilità. L’intera città di Pisa ha un'occasione da non perdere". Con queste parole Ugo Boggi, professore ordinario di Chirurgia generale presso l'Università di Pisa e presidente della Società italiana dei trapianti d’organi, organizzatore con l'associazione Per Donare la Vita ONLUS della Pisa Half Marathon, commenta l'assegnazione, da parte della FIDAL, della validità come Campionato Italiano 2022 alla manifestazione pisana.

"Sono anni - prosegue il prof. Boggi - che inseguiamo questo traguardo, quello di organizzare la gara valevole per il Campionato Italiano di Mezza Maratona, e finalmente la FIDAL ci ha voluto fare questo regalo riconoscendo, io credo, il grande valore sportivo, organizzativo e sociale della nostra manifestazione. La Pisa Half Marathon ha numeri in crescita ormai da molti anni ed è riuscita a non fermarsi mai, neanche durante il periodo drammatico del Covid, fornendo agli atleti la possibilità di poter partire, correre e arrivare al traguardo, sempre in totale sicurezza. Inoltre non si deve dimenticare che l’evento ha un nobile fine, quello di finanziare con l’intero ricavato l’associazione Per donare la vita ONLUS, che da anni promuove la donazione degli organi nel nostro Paese. Chi vuole iscriversi, può già farlo sul sito www.mezzamaratonapisa.it, dove troverà anche tutte le informazioni necessarie".

"Crediamo - conclude Boggi - che questa sia non solo una grande occasione per la nostra manifestazione, per la quale già siamo al lavoro, ma anche un’opportunità altrettanto importante per l’intera città e per tutte le attività sportive che in essa si svolgono. Avremmo veramente un enorme piacere se, il prossimo 9 ottobre 2022, Pisa potesse dedicare l’intera giornata allo sport nel suo complesso e all’informazione sulla donazione di organi, magari prevedendo manifestazioni e iniziative che vedano protagonisti tutti i cittadini. Per quanto ci riguarda, le istituzioni cittadine troveranno certamente tutta la collaborazione necessaria".