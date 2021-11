La Canottieri Arno premia i suoi atleti...azzurri

A conclusione della stagione agonistica 2021, sabato 30 ottobre al Circolo Ricreativo di San Rossore, la Canottieri Arno ha voluto celebrare tutti i suoi atleti, in particolare coloro che si sono distinti a livello nazionale e internazionale indossando la maglia azzurra.

Per la sezione canottaggio sono state premiate Silvia Terrazzi, che dopo aver contribuito alla qualificazione olimpica per Tokyo 2020 del 4x, raggiunge nel 2021 la sesta posizione con l’8+ ai Campionati Europei a Varese. A Monaco di Baviera nell’ottobre 2021, con l’argento sul 4- ai Campionati Europei Junior, Emma Cuzzocrea culmina una brillante stagione che l’ha vista protagonista nella gara internazionale 'Memorial d’Aloja' con un primo e un secondo posto in 2- junior. È sul podio ed è medaglia di bronzo con il 4- ai Campionati del Mondo Junior in Bulgaria e ancora conquista il secondo piazzamento ai Campionati Italiani Under23 in 2-, assieme alla compagna di club Clara Massaria. Quest’ultima è anche capovoga del 4+ che porta a casa il bronzo ai Campionati del Mondo in Repubblica Ceca.

Della sezione canoa sono stati gratificati i risultati di Matthew Maglia, che ottiene alla Gara Internazionale di Auronzo di Cadore un oro e un argento in K4 junior, rispettivamente sui 500m e sui 1000m. In K1 junior 200m il compagno di squadra Enrico Donatelli, sempre ad Auronzo, sale sul gradino più alto del podio. Donatelli è medaglia di bronzo ai Campionati Italiani, dove l’equipaggio Donatelli-Maglia, dopo i successi della stagione 2020, conquista anche il Titolo Italiano in K2 200m junior. Entrambi i rappresentanti della canoa pisana hanno infine preso parte agli Olympic Hopes Regatta in Repubblica Ceca, in cui sono stati in grado di conquistare tutte le finali di ogni gara disputata, in particolare con il K4 200m under17 di Maglia che si classifica al secondo posto.

"Doverosi complimenti a questi cinque atleti che nemmeno le restrizioni della situazione pandemica sono riusciti a fermare: con dedizione hanno spuntato le difficoltà e raggiunto prestigiosi successi" sottolineano dalla Canottieri Arno.

Non poteva mancare il ringraziamento agli allenatori, che si sono prodigati a seguire gli atleti della Arno. Premiati dunque anche i tecnici dei corsi agonistici Nicola Iannucci e Giacomo Marazzato per i grandi traguardi raggiunti nelle stagioni, e gli istruttori dei corsi CAS Yuri Dalla Valle, Simona Grammatico, Riccardo Marazzato, Eleonora Pecunioso per aver contribuito a crescere i campioni di domani.

"La Società Canottieri Arno dimostra quindi, di essere più viva che mai nonostante le enormi difficoltà economiche legate a questo disgraziato periodo e ringrazia tutti gli atleti per aver vestito i colori della Canottieri Arno e dell’Italia nelle stagioni 2020-2021, sposando con grande fiducia il progetto per costuire il futuro della centenaria Società, con l’augurio di coronare ancora una lunga serie di successi" concludono.