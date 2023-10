Sognando Parigi con Cascina nel cuore: Daniele Meucci premiato dal sindaco

L’amministrazione comunale di Cascina ha premiato nella mattinata di martedì 10 ottobre il suo forte atleta Daniele Meucci, fresco vincitore della mezza maratona di Pisa ed ex campione europeo di maratona nel 2014. Un piccolo riconoscimento ma molto apprezzato dal podista cascinese doc, che spesso si allena sulle strade di casa lungo la ciclabile sull’argine dell’Arno.

"Questo è il primo riconoscimento che il Comune di Cascina consegna a Daniele Meucci - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - e di per sé è già un fatto anomalo che arrivi solo ora visti i successi ottenuti nel corso della sua lunga carriera: dal titolo europeo di maratona all’ottimo risultato alla Maratona di New York lo scorso anno, Daniele è forse l’atleta che ha segnato maggiormente il territorio di Cascina. Questa targa è una sorta di anticipo di quella che sarà la Festa dello Sport, in calendario il 16 novembre: dopo il periodo del Covid, quest’anno la riproporremo e sarà una giornata dedicata allo sport di base, ricordando che è da qui che possono uscire fuori campioni come Daniele".

Emozionato come se si trovasse sul podio di una gara internazionale, Daniele Meucci ha ricevuto la targa dalle mani del sindaco Betti, affiancato dagli assessori Francesca Mori e Paolo Cipolli. In sala del consiglio erano presenti anche alcuni rappresentanti delle società podistiche di zona. "Mi fa un grande piacere ricevere un riconoscimento dal mio Comune - ha detto Meucci - dove sono nato e cresciuto e dove tutt’ora abito. Questo mi fa capire che anche l’atletica, uno sport considerato minore, viene considerata e valorizzata. Mi alleno sempre sulla ciclabile e sulla pista di atletica dello stadio di Cascina: le nostre zone sono perfette per prepararsi sia per la maratona che per distanze medio-lunghe come i 10.000 metri".

Dopo l’ottimo risultato ai mondiali di Budapest di questa estate (decimo al traguardo), Meucci domenica scorsa ha trionfato nella Pisa Half Marathon con il tempo di 1h04'22''. "Vincere a Pisa, sotto la Torre, è sempre un’emozione unica: farò un ingrandimento della foto che mi hanno scattato in quell’istante. Sto attraversando un momento importante nella mia carriera, sta andando tutto nel verso giusto e spero di poter arrivare alle Olimpiadi di Parigi in forma: quello potrebbe essere il mio ultimo appuntamento di alto livello".