L'Asd Pisa Bocce celebra la stagione del decennale tra premiazioni e riconoscimenti

Si è chiusa la stagione dell'Asd Pisa Bocce con la cena sociale e le premiazioni degli atleti e dei soci del sodalizio pisano, che ha chiuso l'attività dell'anno che ha festeggiato il proprio decennale dalla nascita. La vittoria del campionato tra soci è andata con pieno merito, per il secondo anno consecutivo, a Michele Di Ruscio. Secondo posto per Antonio Del Carlo, davanti ad Armando Puzio e Fausto Rondanelli. Prima nella classifica femminile Flavia Maragno. Tra gli juniores trionfo per Agnese Casini tra gli under 18, e di Pietro Lazzeroni tra gli under 12.

Il premio fedeltà 'Giancarlo Vitali' è andato invece a Manuela Gambogi, che si è contraddistinta per partecipazione ed attaccamento all'associazione. Il consiglio direttivo ha deciso, a partire dalla prossima stagione, di intitolare il premio fedeltà al compianto Mario Gioli, vice-presidente della società, scomparso questa estate. Questa la classifica del campionato tra soci (primi dieci) e l'elenco di tutti i partecipanti: 1) Michele di Ruscio 73 punti; 2) Antonio Del Carlo 61 p.; 3) Armando Puzio 59 p.; 4) Fausto Rondanelli 59 p.; 5) Stefano Sirianni 57 p.; 6) Carlo Lazzeroni 49 p.; 7) Italo di Ruscio 49 p.; 8) Sandro Giannelli 45 p.; 9) Flavia Maragno 41 p.; 10) Manuela Gambogi 35 p.; Agnese Casini, Stefano Casini, Massimiliano Cecchi, Mario Di Ruscio, Paolo Duè, Gianni Giannelli, Luca Giannelli, Bruno Giannini, Elisabetta Majoli, Simona Marino, Giovan Battista Marranchelli, Pietro Marranchelli, Liborio Pittà, Asia Turini.

Pisa Bocce protagonista anche a livello giovanile, dove per il secondo anno consecutivo si porta a casa la prestigiosa Coppa Toscana, davanti alla Scandiccese, All'Affrico di Firenze e al Cortona Bocce. I ragazzi e le ragazze pisani, per la prima volta, si aggiudicano anche la classifica a squadre under 12 e conquistano due titoli individuali con Agnese Casini tra gli under 18 (secondo posto per l'altra pisana Asia Turini) e con Pietro Lazzeroni tra gli under 12 (al secondo posto il fratello Didier Lazzeroni).

Questa la squadra dei giovanissimi atleti che hanno contribuito a portare a casa la Coppa Toscana per il 2022 e che sono stati impegnati per tutto l'anno in gare in tutte e quattro le discipline della Federazione Bocce (Beach Bocce, Petanque, Raffa e Volo): Agnese Casini, Asia Turini, Riccardo Iacona, Alessandro Iacona, Pablo Federici, Pietro Lazzeroni, Didier Lazzeroni, Francesco Maioli, Emanuela Diamante, Zeno Colombini e Kinzica Casini.

Massima soddisfazione per il presidente Carlo Lazzeroni e il consiglio direttivo (Italo Di Ruscio, Sandro Giannelli, Flavia Maragno, Pietro Marranchelli e il direttore tecnico Paolo Duè), per i risultati tecnici raggiunti e per la costante crescita dell'associazione (54 iscritti nel 2022), già pronti per organizzare la prossima stagione sportiva. E in questo periodo Pisa Bocce è presente, nella specialità tradizionale dello striscio, con ben due squadre al campionato provinciale a squadre di striscio, con la squadra 'Vecchie Glorie' (Giovanni Angius, Livio Martino, Stefano Sirianni, Mario Lo Conte, Giancarlo Lenzi e Giampaolo Parri) e 'Giovani Promesse' (Paolo Duè, Elisabetta Majoli, Liborio Pittà, Bruno Giannini e Romano Lazzeroni).