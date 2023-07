Il tributo di Cascina al campione europeo di fioretto Filippo Macchi

"A pochi giorni dai campionati mondiali di Milano, abbiamo premiato il fresco campione europeo di scherma Filippo Macchi, che con questo successo ha dato lustro a Cascina e al Circolo Scherma Navacchio". Il sindaco Michelangelo Betti, con gli assessori Francesca Mori e Paolo Cipolli, ha incontrato Filippo Macchi nell’appuntamento di fine stagione al Palasport Centro 360 gradi - Circolo Scherma Navacchio, in una serata che è servita anche a rivolgere al giovane cascinese un 'in bocca al lupo' per il prossimo appuntamento iridato.

Dal 27 luglio, infatti, Macchi sarà impegnato in pedana a Milano con la gara individuale di fioretto, per poi partecipare anche alla competizione a squadre. "Le nostre congratulazioni - ha aggiunto l’assessora allo sport Francesca Mori - si estendono anche al Circolo Scherma Navacchio, un’associazione che quotidianamente si impegna sul territorio forgiando atleti e cittadini esemplari".