Tanti premi per i piloti della Squadra Corse Città di Pisa: un 2021 ricco di successi

Sabato scorso la Delegazione Regionale Acisport ha organizzato, dopo alcune stagioni di assenza, la premiazione del Trofeo Rally Toscano 2021 a cui è stata aggiunta la premiazione dei titoli Acisport dei conduttori toscani. Ben otto i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa che hanno ricevuto i riconoscimenti relativi ai risultati della stagione 2021. Infatti tra gli oltre cento migliori rallysti premiati, un doppio riconoscimento è stato riservato per il duo composto da Gianluca Marchi e Michele Salotti vincitori della classe N1 della Coppa Italia 9° Zona oltre che terzo nel Raggruppamento N0 – N1 del Trofeo Rally Toscano, che nella finale della Coppa Italia al Rally di Modena ha mancato il titolo per una banale uscita di strada quando era ampiamente in testa nella propria classe con la MG ZR 105.

Terzo posto nel Trofeo Rally Toscano nel Raggruppamento che interessa le classi R1-Ra5 Naz. R1 TNAZ. invece per i giovanissimi Emanuele Mazzotti e Michele Crecchi con la Renault Twingo. Analoga posizione per Luca Del Testa che si è ben distinto in classe A0 cogliendo il terzo gradino del podio di Raggruppamento con l’usuale Fiat Seicento Sporting. Secondo posto invece nel proprio Raggruppamento per Manuel Innocenti che si è distinto nella classe Racing Star con l’usuale Renault Twingo RS. Vittoria invece nel Raggruppamento Racing Star 1.6 nella Coppa Rally 5° Zona per Giovanni Guerzoni. Tra le storiche invece il duo composto da Nicola Tonetti e Massimo Salvucci si è aggiudicato il Trofeo Toscano 3° Raggruppamento con la piccola A112 Abarth.

Nello stesso week end il sodalizio pisano era presente con il co-pilota Giuseppe Tricoli alla gara di Campionato Italiano Rally Storici dettando le note a Mauro Lenzi su una Peugeot 205 Gti al Rally Lana Storico. Ottino risultato finale con vittoria della propria classe oltre che quattordicesima posizione assoluta. Prossimo appuntamento per la Squadra Corse Città di Pisa il Rally di Reggello e Firenze in programma dal 25 al 26 giugno, nel prossimo fine settimana.