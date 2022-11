La nazionale maschile e femminile di hockey prepara gli Europei al Cus

Gli impianti sportivi del Cus Pisa di via Chiarugi hanno ospitato le nazionali senior maschile e femminile di Hockey Indoor che parteciperanno ai prossimi Europei a Cipro (gli uomini) e Bratislava (le donne) in programma da questa settimana. Tra i convocati della squadra nazionale femminile figurano anche due atlete del Cus Pisa: il portiere Martina Chirico e Valeria Ciucci, in quella maschile il pisano Stefano Pagliara classe '96 che milita nella squadra svizzera del Rotweiss Wettingen e il cussino Matteo Zoppi.

Il Centro Universitario sportivo ha messo a disposizione delle nazionali azzurre la Palestra Geodetica per i maschi, che a Cipro giocheranno proprio con quel tipo di parquet e la Palestra Lamellare per le donne, che a Bratislava giocheranno invece nel parquet simile a quello utilizzato nelle finali internazionali di pallavolo.

BRATISLAVA. La Nazionale Italiana Femminile di coach Richard Kotrc affronterà nel primo incontro sabato 3 dicembre alle 11 il Portogallo e alle 18 i padroni di casa della Slovacchia, mentre domenica 4 in una sorta di return-match sfida alle lusitane alle 8.30 del mattino e alle 13.30 nuovo incontro con la Slovacchia. Alle 16 la finale tra la prima e la seconda della Pool A.

CIPRO. Leggermente più lungo il cammino della Nazionale italiana Maschile che inizierà il suo Europeo ad Athienou (Cipro) il venerdì 2 dicembre alle 13 con la Grecia e alle 18.30 con i padroni di casa di Cipro. La Nazionale di Coach Loris Perelli e Priyesh Bhana affronterà sabato 3 dicembre alle ore 10.30 la Serbia e alle ore 16 la Danimarca. Nel giorno conclusivo, domenica 4 dicembre alle ore 11.30 gli azzurri affronterà l'Irlanda.

"E' stato un onore per il Cus Pisa ospitare i raduni preparatori al campionato europeo maschile e femminile che si terranno a Cipro e Bratislava" afferma Stefano Pagliara nella doppia veste di presidente del Cus Pisa e responsabile delle squadre nazionali della FIH. "Il raduno di questo fine settimana è servito per mettere a punto le squadre che tenteranno la vittoria nelle rispettive Pool".

LA ROSA DELL'ITALHOCKEY FEMMINILE INDOOR 2022. Ester Benvenuti (Cus Padova), Martina Chirico (Cus Pisa), Ginevra Totolo (TeamSport), Sara Agrò (Hf Lorenzoni) Giulia Galligani (Team Sport), Alessia Anania (HF Lorenzoni), Ilaria Sarnani (HF libertas San Saba), Valeria Ciucci (Cus Pisa), Veronica Marroccoli (TeamSpo rt), Chiara Mezzalira (TeamSport), Maryna Vyynohradova (SG Amsicora), Lisa Di Blasi (HF Lorenzoni), Victoria Maria Bussoletti (Butterfly Roma HCC), Maria Torbol (HC Riva), Sabrina Raimo (HF Lorenzoni), Martina Perani (Cus Padova). STAFF TECNICO. Team Manager: Myrthe Hagemans. Allenatore: Richard Kotrc. Assistente allenatore: Filippo Treno. Operatore Video: Stefano Tocco. Preparatore atletico: Sandro Bartolomei. Medico: Michele Carubia. Fisioterapia: Antonio Proietti

LA ROSA DELL'ITALHOCKEY MASCHILE INDOOR 2022. Matteo Zoppi (Cus Pisa), Simone Pagliara (Rotweiss Wettingen), Andrea Dell'Anno (HP Valchisone), Marcello Manca (SG Amsicora), Alessandro Giraudo (HC Bra), Matteo Moro (HC Bra), Luca Valentino (Butterfly Roma Hcc), Simone Raimo (Hc Bra), Marcello Succi (HC Bondeno), Marco Moretto (White Star HC), Alessandro Muzzioli (HC Bondeno), Alessandro Sacco (Cus Padova), Alberto Ughetto (HP Valchisone), Francois Sior (Leuven), Team Manager: Carlo Corsi. Allenatori: Loris Perelli, Priyesh Bhana. Operatore Video: Stefano Tocco. Preparatore Atletico: Sandro Bartolomei. Fisioterapista: Andrea Pierini. Medico: Michele Carubia.