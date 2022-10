Prosegue al Cus la preparazione della squadra di Touch Rugby

Prosegue con grande successo la stagione del Touch Rugby che ha appena preso il via presso gli impianti sportivi del Cus Pisa in via Chiarugi. Dalla stagione 2016-17 infatti questo sport è sempre più in ascesa sia negli uomini che nelle donne tant’è che il Comitato Federale Regionale ha deciso da un paio di stagioni di istituire un circuito, una sorta di campionato tra le diverse squadre della regione.

"Siamo contenti della risposta che questa disciplina sta avendo - afferma Paola Gnesi responsabile del Touch Rugby del Cus Pisa - il post pandemia è andato oltre ogni rosea aspettativa, il touch è uno sport in cui si gioca contro con età diverse e la diversità di età difficilmente si nota. Anche quest’anno giochiamo con una squadra mista. Rispetto al Rugby normale, nel Touch non c’è contatto fisico e il campo è un po' meno della metà del campo da Rugby normale, ecco perché questo sport può essere praticato da tutti. Il nostro obiettivo è quello di portare a praticare e conoscere questa disciplina a più studenti universitari possibile" conclude Paola Gnesi, responsabile Touch Rugby. Per chi volesse iscriversi ai corsi di Touch Rugby contattare Paola Gnesi al numero 349.0646797 oppure scrivere una mail a rugby@cuspisa.it.