La Cetilar Racing pronta a correre da protagonista nella '12 ore di Sebring'

Si dice Sebring ed il ricordo corre al 2022 e al successo conquistato nella classe GTD al termine di una trionfale '12 Ore'. A distanza di un anno, il team Cetilar Racing si accinge a rinnovare la propria sfida sul tracciato della Florida, per quello che è il secondo appuntamento della serie Michelin Endurance Cup dell'IMSA WeatherTech Sportscar Championship.

Un impegno, quello di questo fine settimana, che fa seguito ad una sfortunata '24 Ore di Daytona' risoltasi lo scorso gennaio con un ritiro nelle fasi iniziali a causa di un contatto. E la voglia di prendersi la rivincita, con tutti gli interessi del caso, c'è eccome per Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco, che torneranno ad alternarsi sulla Ferrari 296 GT3 numero 47 tecnicamente gestita dalla AF Corse. E ancora una volta sarà grande la soddisfazione per essere l'unica squadra tutta italiana al via.

La 'Mobil 1 Twelve Hours of Sebring' sarà dunque un banco di prova importante, anche in vista di una stagione che a giugno farà tappa nello stato di New York con la '6 Ore di Watkins Glen' e si concluderà ad ottobre quando è in programma la 'Petit Le Mans' di Road Atlanta, nella Georgia. Per tutti e tre i piloti si tratterà della seconda apparizione nella classica americana, sugli oltre sei chilometri di un tracciato al cento per cento old-style. La prima con la nuova Ferrari, dopo che lo scorso anno vi presero parte con la 488 GT3 Evo 2020.

"E' una grande emozione per tutti noi tornare a Sebring, un anno dopo avere ottenuto su questa stessa pista la vittoria nella classe GTD - ha commentato Roberto Lacorte - Questa volta ci presentiamo al via con la Ferrari 296 GT3, che dopo Daytona ha qualche chilometro in più di sviluppo. Siamo fiduciosi di potere fare qualcosa di interessante. Sarà dunque una '12 Ore' ricca di emozioni, sia per avere alle spalle un importante successo (quello ottenuto nel 2022) che per lo stesso fatto di prendervi parte con la nuova vettura che ha già dimostrato di avere grandi potenzialità".

La 71° edizione della '12 Ore di Sebring' scatterà sabato 18 marzo alle 10.10 locali (mentre in Italia saranno le 16.10) e si potrà seguire live sul sito internet imsa.com. Le prove libere inizieranno giovedì 16, quando sono in programma tre dei quattro turni; l'ultimo, venerdì mattina, precederà infine la sessione di qualifica utile a definire lo schieramento. Appuntamento inoltre venerdì con Endurance Race, la rubrica di Radio 24 condotta da Carlo Genta all'interno della trasmissione Tutti Convocati, in cui si parlerà della sfida IMSA di Cetilar Racing, in programma dalle 14.35 alle 15 e che per questa occasione andrà proprio in diretta da Sebring.