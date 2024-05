La '151 miglia - Trofeo Cetilar' ai nastri di partenza

E' una '151 Miglia-Trofeo Cetilar' da record, quella che giovedì 30 maggio, alle due del pomeriggio, prenderà il via da Livorno, quindicesima edizione di un evento organizzato da Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno, diventato un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati di vela d’altura.

Sono infatti ben 242, per un totale di circa 3000 velisti, le barche iscritte che domani, al largo di Livorno, sono attese lungo le 151 miglia di un percorso che quest’anno, a causa di previsioni meteo piuttosto impegnative all’altezza della Corsica, dove sono previsti venti forti e mare formato, ha subito qualche cambiamento, pur mantenendo intatta la lunghezza totale.

Dopo la partenza da Livorno e il consueto passaggio alla boa posizionata all’altezza del Porto di Pisa, infatti, quest’anno la flotta dovrà affrontare i passaggi alla Gorgona, Capraia, Pianosa, Montecristo e Formiche di Grosseto, prima del classico arrivo al Marina di Punta Ala, dove i primi sono attesi nella notte tra giovedì e venerdì, evitando quindi il passaggio all’isolotto della Giraglia.

"Le condizioni meteo previste ci hanno imposto un cambiamento di percorso, rispetto alla rotta classica, perché uno dei cardini della '151 Miglia' è la sicurezza dei suoi partecipanti. Mandare tutti gli equipaggi in Giraglia, con le attuali previsioni, sarebbe stato un rischio" ha spiegato Roberto Lacorte, presidente dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. "La decisione è stata presa per tutelare i partecipanti e fargli vivere una '151 Miglia' divertente, ma senza correre pericoli inutili".

Tra le barche di rilievo attese domani in acqua e in corsa per la vittoria del Trofeo Challenge riservato al vincitore in tempo reale, il Maxi di 100' Arca SGR di Furio Benussi, assoluto protagonista delle regate più importanti in Mediterraneo e già vincitore della 151 Miglia nel 2021 e 2022, il Mini Maxi a foil FlyingNikka, i Maxi Oscar 3, Atalanta 2, Nice e Cippa Lippa X. Tappa del Campionato Italiano Offshore, dell’IMA 2024 Mediterranean Maxi Offshore Challenge e del Trofeo Arcipelago Toscano, la '151 Miglia' è organizzata con il consueto supporto dello sponsor Cetilar, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, dell’official timekeeper TAG Heuer e dei partner Forniture Nautiche Italiane, Crew Pro, Culligan, Namira-Villa Rondini, Benetti, Porto di Livorno 2000, Porto di Pisa e Marina di Punta Ala.