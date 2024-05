La magia della vela e i colori di tanti altri eventi: Marina di Pisa verso il 15° Trofeo Cetilar

La passione per il mare, lo sport e l'ambiente si fondono nel suggestivo scenario del Porto di Pisa. Si rinnova la collaborazione con la 151 Miglia Trofeo Cetilar in occasione della nuova edizione della regata d'altura, diventata una classica del Mediterraneo, e, per il primo anno, si inaugura una nuova sinergia con il Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Sabato 25 maggio il Porto ospiterà la 15.1 Run, una corsa podistica aperta a tutti con tre percorsi, rispettivamente di 3, 7 e 15.1 km, che toccheranno il lungomare e la pineta di Marina di Pisa. Partenza alle 17 dal Porto (ritrovo a partire dalle 16), iscrizione 3,00 € (3,50 € per chi non è iscritto al CIMS) e, per i primi 500 iscritti, maglia tecnica in omaggio. L'evento è organizzato da ASD Leaning Tower Runners e il ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza all'associazione Per donare la vita onlus.

Domenica 26 maggio, anteprima di ViviParco, la rassegna culturale organizzata dal Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con il sostegno di Fondazione Pisa e Regione Toscana. Alle 19, sulla passeggiata est, si terrà lo spettacolo SOLO - Joshua Slocum, di Alessandro Brucioni e Giorgio Arimondi, che racconterà la storia del primo uomo ad aver compiuto il giro del mondo in barca a vela in solitaria. Ingresso libero, posti a sedere limitati, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Mercoledì 29 maggio seconda edizione della 15.1 Sail, la regata costiera di 'warm-up', aperta a tutti, con partenza e arrivo davanti a Marina di Pisa. L'evento offre agli equipaggi iscritti alla 151 Miglia l'occasione di testare la propria forma ed entrare nell'atmosfera di gara. Informazioni sul sito www.ycrmp.com.

Dal 30 maggio al 1° giugno si terrà la 15° edizione della 151 Miglia Trofeo Cetilar, organizzata dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno. Come ogni anno il Porto di Pisa invita i cittadini di Marina di Pisa e tutti gli appassionati di vela a salutare i partecipanti al passaggio della prima boa posizionata davanti alla marina. Alla prima imbarcazione che transiterà davanti al traguardo intermedio, sarà assegnato il Trofeo Porto di Pisa 151 Miglia 'Fast Sprint', che designerà il 'The Fastest 2024'.