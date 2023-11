Hockey: il Cus pronto a ospitare gli allenamenti delle nazionali maggiori

Campionati indoor in arrivo per le squadre di hockey del Cus Pisa, che stanno dando prova di grande impegno e assiduità. La squadra Senior maschile ha partecipato al primo round della Coppa Italia, un utile rodaggio in vista del campionato della prossima primavera. Il gruppo ha visto un forte ricambio generazionale. I giocatori, molto giovani, sapevano che si sarebbero scontrati con squadre forti e che non sarebbe stato facile, ma hanno comunque dimostrato dedizione e voglia di arrivare preparati alle sfide del campionato che cominceranno il prossimo marzo.

La Senior femminile invece si è fermata al terzo round, ad un soffio dalla qualificazione. Ma la squadra è ora in Serie A1, dunque in posizione migliore rispetto allo scorso anno, ed è da qui che ripartiranno sul prato in primavera, mentre a inizio dicembre cominceranno le dispute indoor, dove la Senior femminile gioca in Elite.

Per quanto riguarda il settore giovanile, che ha già cominciato il campionato, le sfide da affrontare sono più complesse. La Under 21 maschile è 5° in classifica, con buone possibilità di passare il girone. La squadra è compatta e promettente anche per le partite indoor. C’è un’ultima partita per poter accedere agli spareggi, che si terranno ad aprile, e i giocatori hanno buone possibilità di arrivarci.

La Under 14 maschile ha partecipato al campionato per migliorare e fare esperienza. Con un’età media di 12 anni, la squadra non spicca in classifica ma ha comunque preso dimestichezza nell’affrontare realtà con molta più esperienza. Anche per la Under 14 femminile il campionato è stato un’occasione per fare pratica e crescere insieme. Per molte giocatrici si è trattato del primo complesso di gare a cui hanno partecipato e per i coach questo è stato motivo di grande orgoglio.

Alla vigilia del campionato indoor, la delegata di sezione Lucia Anita Dambra si dice fiduciosa: "Le nostre squadre Senior M, Under 21 M, Senior F, Under 21 F e Under 18 F sono tutte iscritte" spiega. "Mi auguro di ottenere risultati notevoli. Le nostre squadre nell’indoor sono sempre state molto competitive e di sostanza. In particolare, spero proprio che l’Under 21 M e F riescano a raggiungere un podio. Per quanto riguarda le due squadre senior, maschile e femminile, che giocano entrambe in Elite, mi aspetto buonissimi risultati. Le squadre sono molto esperte con ottimi innesti giovanili e sono certa che giocheranno un buon campionato Indoor".

Il presidente del Cus e vice presidente della Federazione italiana hockey Stefano Pagliara esprime il suo augurio per l’attività di hockey indoor e ricorda che Pisa e il Cus ospiteranno a dicembre anche le nazionali maggiori impegnate per la preparazione dei rispettivi campionati europei.