I Pisa Towers protagonisti ai Campionati regionali di baseball e softball

Sabato 1° aprile è in programma l'inizio del Campionato regionale di Softball under 13 per i Pisa Towers, la squadra voluta e creata da Franco Grappolini, indimenticabile atleta recentemente scomparso, che con il suo impegno ha riportato le discipline del baseball e del softball a Pisa. La squadra, attualmente allenata da un pool di tecnici del Pisa, della DRK Capannori e del Massa Seagull, affronterà il Padule Sestese sabato alle ore 16 allo stadio Alfredo Sisi.

Grazie alla collaborazione con il Livorno 1948 baseball Asd, le partite in 'casa' verranno infatti disputate a Livorno, poiché in provincia di Pisa non esiste un campo adeguato. I ragazzi del Baseball under 12 hanno già iniziato il campionato domenica scorsa, giocando insieme alla squadra dei Massa Seagull e vincendo sul Siena Monteriggioni, domenica 2 aprile affronteranno il Chiantella a Bagno a Ripoli.

I Pisa Towers stanno cercando sponsor e nuovi atleti e atlete dai 6 ai 15 anni, possibilità di prove gratuite chiamando il 3931339021 e scrivendo a towerspisa@gmail.com, info alla pagina www.facebook.com/TowersPisa. Gli allenamenti da metà aprile in poi si svolgeranno al campo sportivo della Cella in via Fiorentina 167.