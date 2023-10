Futsal Pontedera: presentazione prima giornata campionato contro il Levante Futsal

Finalmente ci siamo. Tra poche ore, sabato 14 ottobre alle 15, comincia il campionato di Serie B 2023/2024 del Futsal Pontedera. Dopo essere entrato in punta di piedi ed essersi fatto le ossa in questa categoria di livello nazionale, alla quarta stagione consecutiva a certi livelli il Futsal Pontedera si è ormai ritagliato un suo spazio tra le realtà più solide della Serie B, come dimostra la storica partecipazione ai playoff per provare il salto in A2 della passata stagione. Ed è proprio da questo grande traguardo raggiunto che i bianconeri riprenderanno il loro cammino nel girone D della Serie B, con la speranza di replicarsi e fare altri passi avanti nel proprio percorso di crescita, sia dentro che fuori dal terreno di gioco.

Durante l'estate il Futsal Pontedera ha salutato il suo capitano Federico Caciagli, che dopo più di 10 anni con i colori bianconeri praticamente tatuati sulle spalle ha deciso di salutare Pontedera. La fascia è finita attorno al braccio di Giacomo Cerri, portiere di grande esperienza e dalle fantastiche doti tecniche. Il calciomercato estivo ha portato alla corte di mister Sardelli tre nomi di peso come Gaetano Mangione, che in carriera vanta 175 gol in 234 presenze tra Serie A2, Serie B e Serie C, il brasiliano André Alvaro Montagna, dotato di grandissime qualità tecniche sia in fase di possesso che di non possesso, e Mattias Dam Gningue, tra i giovani più promettenti dell'intero panorama del futsal toscano e non solo. A completare la rosa ci saranno come sempre i tanti ragazzi cresciuti nel vivaio delle giovanili del Futsal Pontedera, cuore pulsante di tutta la società.

Avversario della prima giornata al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte saranno i liguri del Levante Futsal, società nata dopo la scissione dalla PSM Rapallo e al suo esordio assoluto in Serie B. Davanti ai propri tifosi, il Futsal Pontedera cercherà di cominciare la stagione con il piede giusto. Imperativo sarà affrontare questa sfida con la massima attenzione e concentrazione senza sottovalutare l'avversario per non incappare in brutte sorprese al suono del triplice fischio finale.