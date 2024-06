'Correre a Castellina': attesi oltre 200 partecipanti nell'edizione del ventennale

Appuntamento fissato in calendario per sabato 22 giugno per festeggiare il ventennale della 'Correre a Castellina', la corsa su strada targata Uisp che funge da antipasto primaverile per la Livorno Half Marathon. La prova, dedicata al ricordo di Mauro Palmieri, è una delle più classiche kermesse serali del calendario non solo toscano, con partenza fissata per le ore 18:30 presso il Parco Comunale, teatro della partenza e dell’arrivo oltre a tutti i servizi legati alla manifestazione.

La sfida si disputerà sull’ormai classico percorso di 9,8 km davvero scorrevole, dove l’aspetto tecnico si unisce sempre a quello ludico perché la 'Correre a Castellina' è sempre una festa, un modo originale per vivere il sabato sera sia correndo, sia guardando come fanno molti abitanti della zona. Oltre alla gara lunga è previsto anche un percorso ridotto di 4,8 km, oltre alla prova per esordienti impegnati su 1 km.

La gara ha fatto registrare lo scorso anno i successi di Andrea Gesi e Roxana Maria Girleanu. Iscrizioni ancora aperte: gli organizzatori contano di superare abbondantemente i 200 partecipanti alla manifestazione, che ha una quota di partecipazione di 10 euro per la prova agonistica e 5 per la non competitiva. Ci si potrà iscrivere direttamente ai tavoli di segreteria fino a 10 minuti prima del via. A fine gara spogliatoi e docce disponibili, un ampio ristoro e anche la possibilità di chiudere in bellezza la giornata cenando al Ristorante Parco Comunale.