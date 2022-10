L'Ultimate Frisbee alla conquista del Cus

Anche quest'anno è partito presso gli impianti sportivi del Cus di via Chiarugi il corso di Ultimate Frisbee aperto a tutti i maggiori di 14 anni. Per la stagione 2022/23 gli allenamenti si svolgeranno il lunedì al PalaCus al chiuso dalle 19:30 alle 21 e il giovedì all'aperto (erba sintetica) dalle 19:30 alle 21. A Pisa l'Ultimate Frisbee va sempre più diffondendosi. La squadra nasce nel 2018 grazie ad alcuni appassionati che si ritrovavano in spazi aperti per far volare il disco per divertimento dopo è venuta l'idea di creare la squadra per giocare ad Ultimate. Fabrizio Uras, uno degli attuali giocatori, è stato uno dei fondatori e uno dei primi a lanciare con frequenza il frisbee in piazza dei Cavalieri. Da lì prese il nome la squadra, 'De' Cavaliers', insieme agli altri giocatori/giocatrici.

L'Ultimate Frisbee è uno sport di squadra che si svolge con un disco di plastica, è un'attività fisica allenante ma allo stesso tempo divertente. L'Ultimate è una delle diverse discipline dello sport, che ha come strumento il disco volante ('Flying Disc'), chiamato frisbee che però è un marchio registrato da una ditta di giocattoli che ne detiene i diritti, quindi in ambito ufficiale si parla di disco volante, il quale è uno strumento tondo con i bordi ricurvi di 175 grammi e 27,4 cm di diametro.

L'Ultimate è un gioco dove i ragazzi e ragazze giocano insieme nella stessa squadra. Un gioco dove i partecipanti stessi sono gli arbitri della partita (non esiste proprio la figura di arbitro), ma sta nella sportività dei partecipanti risolvere le dispute di gioco. In questo sport è fondamentale il 'SOTG' (spirito del gioco), che si può tradurre come sportività, come rispetto degli avversari e compagni di squadra. Il campo è simile a quello di rugby, ha due mete agli estremi e l'obiettivo del gioco è fare meta, cioè permettere ad un compagno di squadra di afferrare il disco al volo nell'area di meta avversaria, lanciandoglielo. Vince la squadra che arriva prima a 15 punti o che ha fatto più mete nel tempo di gioco, circa 100 minuti. Chi ha il disco in mano non può correre, ma può ruotare solo sul piede perno (come nel basket). Chi non ha il disco si libera per riceverlo e può correre ovunque. Non c'è un limite di passaggi e si può lanciare avanti, indietro, su, giù, anche fare lanci che in aria escono dal campo e poi ritornano, basta che vengano presi al volo dai compagni/e di squadra all'interno del campo. E' uno sport che viene praticato sull'erba 7 contro 7, o sulla spiaggia e indoor 5 contro 5.