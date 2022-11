Al Cus continuano con successo i corsi di karate con il Maestro Enzo Cellini

Il settore Karate del Cus Pisa sotto l'attenta regia del Maestro Enzo Cellini è attivo dal 2002 e la disciplina insegnata è l'Egami KarateDo, karate tradizionale. E' un metodo di autodifesa personale che prepara il praticante ad evitare lo scontro e lo aiuta a stabilire un rapporto più armonico con se stesso per diventare più efficace nell'azione con gli altri. E' un percorso interiore che conduce verso la comprensione di sé attraverso l'apprendimento di tecniche di difesa personale.

"L'obiettivo è comprendere da dove nasce la propria aggressività e come trasformarla verso la gentilezza e la cortesia. Quando le persone si scontrano in un combattimento reale è segno che percepiscono un pericolo e dunque sentono la necessità di difendersi dall'altro che avvertono come nemico - afferma il Maestro Enzo Cellini - La pratica di Egami KarateDo conduce verso la consapevolezza che il nemico da cui difendersi non è soltanto quello che incontriamo sulla nostra strada, ma molto spesso è quello dentro di noi, con il quale è necessario stabilire un accordo per poter affrontare le difficoltà che incontriamo con la calma e la lucidità necessarie".

"Nelle Arti Marziali Tradizionali Giapponesi non è possibile 'vincere' se non si stabilisce prima un rapporto armonico con se stessi, silenziando la mente e stabilendo la calma interiore. Nell'Egami Karate-Do ci alleniamo per cercare di progredire verso le due dimensioni di cui siamo fatti: quella materiale corporea e quella immateriale energetica. Se vogliamo raggiungere l'efficacia delle nostre tecniche e delle nostre azioni, è necessario, insieme alla preparazione fisica, prendere consapevolezza della nostra dimensione preponderante: quella energetica. Questo processo aiuta il praticante a realizzarsi armonicamente e completamente, anche come essere umano. Non possiamo ignorare l'energia che siamo e l'energia universale in cui siamo immersi, è necessario essere consapevoli dell'energia vitale che anima il nostro corpo e governa il nostro rapporto con l'ambiente e con gli altri. Ignorare l'elemento in cui viviamo e con cui interagiamo è rischioso, è come essere pesci che non sanno nuotare o uccelli che non sanno volare".

I corsi al CUS Pisa di Egami Karate-Do preparano i bambini, i giovani e gli adulti ad affrontare la vita. Gli allenamenti sono previsti per martedì, giovedì e il sabato (corso avanzato per adulti). Oggi nel corso adulti, troviamo molti praticanti che hanno iniziato tanti anni fa iscrivendosi prima al corso bambini, passati poi al corso giovanile ed infine oggi approdati al corso adulti. "Noi ci prendiamo cura delle persone di ogni età, abbiamo bambine e bambini che hanno 7 anni e adulti che ne hanno 72. Abbiamo creato al Cis Pisa un processo di formazione progressiva nello spirito della continuità, che guida il praticante nelle sue varie fasi di crescita e di maturazione, verso la comprensione graduale e sempre più profonda di se stesso e delle relazioni umane, con la consapevolezza che nei conflitti è possibile 'vincere' attraverso soluzioni armoniche e non attraverso lo scontro".

"E' un progetto ambizioso - prosegue Cellini - ma non importa quanto tutto ciò possa sembrare difficile da realizzare, quello che conta è allenarsi per cercare di arrivarci più vicino possibile, attraverso un metodo. D'altronde, nelle arti marziali tradizionali nessuno pensa di poter mai raggiungere la perfezione della tecnica, che rimane comunque una delle mete a cui cerchiamo di avvicinarci. Quello che infatti è importante e che conta veramente, è l'attenzione e l'impegno quotidiano che ci mettiamo, passo dopo passo, nel tentativo di raggiungere qualsiasi obiettivo ambizioso che ci poniamo, come quello che ci orienta verso un accordo col nemico per vincere insieme e mai contro".

Allenamenti nella Sala Judo: Martedì e Giovedì corso bambini dalle 16:45; Corso Giovanile dalle ore 18; corso adulti dalle 19:30; Sabato corso avanzato adulti dalle 10:30.

Stage d'Inverno di Egami Karate-do: presso gli impianti Cus organizziamo annualmente nel periodo dicembre-gennaio un seminario per i praticanti di questa disciplina.

Stage Internazionale sulla spiaggia a Tirrenia: ogni anno (ormai da 39 anni), il Maestro Cellini organizza nell'ultima settimana di maggio un seminario di allenamenti sulla spiaggia di Egami Karate-Do della durata di 3 giorni. A questo seminario partecipano praticanti italiani da altre città, dal Giappone, dall'Inghilterra e dalla Frano