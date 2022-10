Calcio a 5: sta per partire l'avventura del Cus Pisa Gallaccio nel campionato femminile di A2

Riparte e lo fa con grandi aspettative il calcio a 5 femminile del Cus Pisa Gallaccio che esordirà proprio in casa domenica 9 ottobre alle ore 16 contro il Pistoia presso gli impianti sportivi a Pisa di via Chiarugi 5. Sarà una lunga stagione che vedrà protagoniste le ragazze pisane alla seconda stagione in serie A2. Lo scorso anno la squadra ha ottenuto una salvezza tranquilla. "L'obiettivo principale quest'anno è cercare di fare un buon campionato, cercare di salvarci e attestarci a metà classifica. Siamo stati inseriti in un girone difficile, con ben tre trasferte in Sardegna, 5 squadre romane e ben 5 derby toscani. Siamo una squadra di universitarie e ex universitarie che hanno sempre giocato al Cus, eccetto due-tre acquisti nuovi, ma il nostro obiettivo è quello di far avvicinare più universitari possibili a questo bellissimo sport" afferma Chiara Figliucci, dirigente del Cus Pisa Gallaccio.

Questa la rosa: Annarita Russo portiere, Chiara Tomaiulo portiere, Diletta Zavattaro giocatrice di movimento e portiere, Maria Coda (capitano), Sara Piludu (vice cap), Ilaria Boccadoro, Benedetta Costanzi, Serena Macauda, Angelica Ranzani, Rachele Fedele, Iryna Havrysh, Fiorella Schiffino, Maria Teresa Landolfo, Valentina Lorenzin, Barbara Alfieri. Carolina Palumbo. Lo staff tecnico. Allenatore: Giovanni Carboni. Vice: Sara Mazzei. Dirigenti: Chiara Figliucci e Camilla Ghezzani. Allenatore Portieri: Tommaso Bonanni. Addetta social e comunicazione: Federica Sergiampietri. Cronaca partite: Edoardo Borsacchi.



Il calendario delle gare del Girone B di Serie A2: 1 giornata Cus Pisa - Pistoia; 2 giornata Arzachena - Cus Pisa; 3 giornata Cus Pisa - La 10 Soccer; 4 giornata Shardana Futsal - Cus Pisa; 5 giornata Cus Pisa - Brc 1996; 6 giornata Virtus Ciampino - Cus Pisa; 7 giornata Cus Pisa - Roma Femminile; 8 giornata La Coccinella - Cus Pisa; 9 giornata Cus Pisa - Athena Sassari. 10 giornata Cus Pisa Riposa; 11 giornata Sangiovanni - Cus Pisa; 12 giornata Cus Pisa - Prato C5; 13 giornata Sabina C5 - Cus Pisa.