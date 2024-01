Ponte a Egola ci ha preso gusto: torna 'Pasqualando'

Si potrebbe dire che non c’è due senza tre. Sabato 30 e domenica 31 marzo andrà in scena la terza edizione di 'Pasqualando', la due giorni di ciclismo che porta circa 5.000 persone a Ponte a Egola (San Miniato) e oltre mille atleti di tutte le età a competere. Ad organizzare come consueto la Ciclistica San Miniato - Santa Croce guidata da Franco Biagini e l’U.C. Santa Croce, presieduta da Federico Micheli.

Fra sabato e domenica sono previste 10 gare, così suddivise: nella mattina di sabato scenderanno in strada gli juniores uomini, poi la categoria Handbike (maschi e femmine); a seguire l’Elite Under 23 uomini e i giovanissimi (maschi e femmine), con ben 12 categorie coinvolte in prove di abilità.

La gara Handbike, resa possibile anche grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, sarà valevole per la Coppa Italia nazionale e avrà un percorso leggermente modificato rispetto agli altri. E per organizzare questa gara è stata coinvolta la giovane dottoressa Jenny Narcisi, docente all’I.C. 'Buonarroti' di Ponte a Egola, ex atleta nazionale paralimpica e medaglia d’argento a un campionato del mondo di ciclismo paralimpico.

Si passa poi alla domenica di Pasqua: iniziano gli Amatori (10 categorie), seguiti dagli Esordienti Maschi, gli Allievi, le Donne Open, le Donne Esordienti e le Allieve. Sono previste anche altre due novità: il Team Fabiana Luperini, nato proprio quest’anno, sarà ai nastri di partenza. E poi il nuovo speaker, che sarà Moreno Martin, uno dei migliori d’Italia. Confermato, invece, il main sponsor: sarà la conceria di Ponte a Egola La Patrie.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di continuare a crescere dopo le già ottime due prime edizioni, visto che il format è molto apprezzato in tutt’Italia. Nelle prossime settimane saranno rese note tutte le modalità di partecipazione per la terza edizione di Pasqualando, per una Ponte a Egola che sarà invasa da ciclisti e amanti delle due ruote. E anche Fondazione San Miniato Promozione, che ha concesso il patrocinio così come Regione Toscana e Comune di San Miniato, garantirà il proprio apporto per la pubblicizzazione dell'evento.