Sui lungarni si corre la prima edizione de 'Il miglio di Pisa'

1063AD, la Società Sportiva che organizza anche la Maratona di Pisa, propone domenica 16 ottobre la prima edizione de 'Il miglio di Pisa', una manifestazione podistica sulla distanza del Miglio anglosassone corrispondente a 1.609,34 metri. La gara, che si svolge con il patrocinio e l'indispensabile collaborazione del Comune di Pisa, con il patrocinio di Uinpi e sotto l’egida della Uisp, vedrà i partenti nelle categorie agonistiche allievi, juniores e seniores.

Ma la manifestazione è aperta a tutti anche in modalità ludico motoria. E' infatti possibile iscriversi nelle tre categorie: i 'MIGLIO-RI', i liberi podisti; il 'FA-MIGLIO' per gruppi o società; 'UN-I- MIGLIO', categoria riservata a studenti e dipendenti universitari. Storicamente, a Pisa, le distanze si misuravano in Miglia a partire dalla Pietra Miliare posta dove oggi sorge il Caffè dell'Ussero sul Lungarno. 'Il miglio di Pisa' oltre a richiamare la nostra antica storia, propone una corsa alla portata di tutti, un momento di festa sportiva e aggregazione.

Si correrà in batterie di 10 persone, aggregate in base ai tempi dichiarati. La gara prenderà il via alle 8 dal Lungarno Galilei, antistante piazza don Minzoni (zona ponte della Vittoria), e vedrà la sua conclusione in piazza San Paolo a Ripa d’Arno. L’ordine di partenza e la scansione oraria sarà comunicata a tutti gli iscritti. "Auspichiamo la presenza di famiglie, studenti, cittadini che vogliano mettersi alla prova e provare a mettersi in gioco, perché di un gioco, si tratta" affermano dalla società sportiva. Per ogni informazione, regolamenti e modalità di iscrizione, è possibile visitare www.ilmigliodipisa.com. "Lo staff è a vostra disposizione. Sul sito troverete anche la storia antica del Miglio e quella sportiva con le interviste a molti sportivi anche pisani. Provate a correre il Miglio, iscrivetevi e conquistate la canotta ufficiale della gara. Vi aspettiamo".