La Squadra Corse si prepara al 30° Rally dell'Adriatico

La Squadra Corse Città di Pisa sarà presente all’edizione numero 30 del Rally dell’Adriatico, gara valevole per il Campionato Italiano Rally Terra oltre che atto finale del Race Day Rally Terra con l’equipaggio composto da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli che debutteranno con la nuova Citroen C3 R5 della Sportec Engineering.

Un debutto assoluto con la vettura francese che sta riscuotendo grande interesse e che è stata testata da Stefano Avandero nelle fasi pre-gara sotto l’attenta guida dell’amico Piero Liatti prodigo di consigli per sfruttare al meglio la Citroen C3 R5. Con la gara dell’Adriatico inoltre l’esperto copilota di Avandero, Giuseppe Tricoli, festeggerà i suoi trent’anni di attività iniziati nel mese di luglio del 1993 in occasione del Rally Coppa Città di Lucca. Un traguardo importante per Tricoli che continua con lo stesso entusiasmo e la stessa passione e determinazione che hanno contraddistinto in questi suoi 'primi' trent’anni.

Al Rally dell’Adriatico sarà presente anche un’altra navigatrice del sodalizio pisano, l’oramai esperta Alessia Tasi che sarà a fianco del compagno Filippo Nannetti con l’usuale Renault Clio Rally 5, che è in lizza per la vittoria del Raggruppamento F del Race Day Rally Terra 2022/2023 visto che l’Adriatico sarà l’ultima e decisiva gara del Campionato.

La gara inizierà entrerà nel vivo sabato 15 luglio con lo Shake Down dalle ore 13 alle ore 16, per poi proseguire con la presentazione degli equipaggi alle 19 a Borgo Mercatale da dove usciranno per la gara vera e propria domenica 16 luglio ed effettuare quindi il trittico di prove speciali in programma San Fiorano (Km.8,91) PS 1/4/7; Molleone (Km. 9,28) PS 2/5/8 e Colondello (Km. 5,29) PS 3/6/9 per un totale di tratti cronometrati di Km. 70,44. Arrivo finale a Urbino - Borgo Mercatale della prima vettura alle ore17.30. Lo scorso week end invece sfortuna all’impegnativo Rally del Casentino per il giovane co-pilota della Squadra Corse Città di Pisa Cristian Chicchi che era a dettare le note a Giuliano Ristori su Peugeot 106 e che è stato costretto al ritiro nelle prime battute della seconda giornata di gara per noie meccaniche.

Inoltre questo week end vedrà la Squadra Corse Città di Pisa impegnata in una gara di Kart riservata ai soci alla pista del mare di Cecina che sarà un momento di aggregazione in vista della festa sociale prevista per i ventisette anni dalla costituzione in programma martedì 25 luglio alla presenza di personaggi che hanno caratterizzato e dato vita alla nascita e all’attività del motorsport non solo toscano. Per il 25 luglio è in programma infatti la cena all’Eliopoli Hostel a Calambrone, dove sarà allestita anche una piccola mostra di vetture da competizione.