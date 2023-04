Cinque equipaggi della Squadra Corse al Rally di Montecatini e Valdinievole

La Squadra Corse Città di Pisa presente in forze al Rally Montecatini e Valdinievole in programma il prossimo week end (da venerdì 28 a domenica 30 aprile), gara nazionale che prevede sei prove speciali nella Valdinievole per oltre cinquanta chilometri. L'edizione numero 38 del Rally vedrà il ritorno in gara del giovane Lorenzo Ticciati di nuovo con la Peugeot 208 Rally4 R2, con cui aveva esordito senza poter esprimersi al Rally de Il Ciocco per un ritiro fulmineo. A dare le note al giovane pilota di Chianni l’esperto ed attuale leader del Due Ruote Motrici del Campionato Italiano Rally Assoluto Gianandrea Pisani in veste di tutor, a questo equipaggio è stato assegnato il numero 28.

Altro equipaggio neo costituito, sempre del sodalizio pisano, è quello composto dal giovane Luca Trovarelli per l’occasione navigato dall’esperto Umberto Butelli che avrà il numero 72 sulle fiancate e su una Peugeot 106 Rallye. Reduce da una grande gara al Rally dell’Elba che lo ha visto protagonista e sempre in zona podio di classe Luca Del Testa affiancato da Luca Carignani sempre con la sua Fiat Seicento Kit a cui è stato assegnato il numero 76. Dopo un anno di lontananza dalla guida ritorna Andrea Trovarelli affiancato per l’occasione da Michele Crecchi con una Fiat Seicento Sporting, a cui è stato assegnato il numero 80. Infine altro portacolori della scuderia pisana sarà il veterano dei co-piloti toscani, Franco Nannetti che detterà le note a Fabrizio Marzico sempre su Fiat Seicento Sporting, il duo avrà sulle fiancate il numero 78.

La manifestazione ha in programma venerdì 28 aprile le ricognizioni, mentre sabato 29 aprile lo shake down dalle 12 alle 16.30 per poi alle 18.50 la partenza della gara con presentazione degli equipaggi sulla pedana in piazza Giusti a Montecatini Terme dove le vetture sosteranno per il lungo riordino notturno. Sabato 30 aprile la gara vera e propria con uscita della prima vettura dal riordino alle ore 08.15 e quindi la disputa delle tre prove speciali in programma che saranno ripetute due volte: Larciano di Km. 5,02 (ore 09.41 e ore 14.25), Buggiano di Km. 11,75 (ore 10.28 e ore 15.12) e Avaglio di Km. 9,86 (ore 10.57 e ore 15.41).

L’arrivo è previsto a San Rocco di Larciano alle 16.45 (chiaramente gli orari sono riferiti alla prima vettura). In totale quindi saranno sei prove speciali per Km. 53,26 su un percorso globale di Km. 214,55. Sarà quindi interessante per vari aspetti sia tecnici che sportivi seguire i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa che avranno la possibilità di ben figurare o più semplicemente fare un’ulteriore esperienza nelle strade della Val di Nievole su tratti decisamente impegnativi e divertenti che sono una buona palestra per lo sport delle quattro ruote.