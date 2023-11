La Squadra Corse in gara al Rally del Brunello con quattro equipaggi

Dopo il rinvio al 25-26 novembre del Rally di Scandicci prosegue incessantemente l’attività della Squadra Corse Città di Pisa, che si presenta al via dell’imminente Rally del Brunello con quattro equipaggi al completo: Ferroni-Salvucci su Peugeot 208 Rally 4, Nannetti-Nannetti su Renault Clio Rally5, Macchi-Catarsi su Suzuki Swift e Francalanci-Squarcini su Citroen Saxo Vts, a cui è da aggiungere il co-pilota Calandroni a dettare le note a Fantei su Opel Corsa Gsi.

Sarà il rientrante Andrea Ferroni affiancato da Massimo Salvucci ad aprire le partenze degli equipaggi della Squadra Corse Città di Pisa all’esordio con la nuova Peugeot 208 Rally4 (n. 42 in gara) dopo aver conosciuto lo scorso anno la versione aspirata della Peugeot 208. Per Ferroni sarà un rientro su fondo sterrato dopo quasi dieci anni dall’ultima gara su fondo sterrato. "Essere al Rally del Brunello - dice Ferroni - sulle strade rese famose per i passaggi del Rallye di Sanremo Mondiale era un mio obiettivo. Strade bellissime e che hanno fatto la storia dei rally. E’ già un successo ed una grossa soddisfazione essere presenti, inoltre avere a disposizione una vettura dell’ultima generazione di cui parlano tutti bene è un’altra bella emozione. Chiaramente abbiamo l’obiettivo di fare esperienza, sia con la vettura che con il fondo sterrato e quindi cercare di migliorare prova dopo prova".

Con il numero 58 abbiamo Filippo e Franco Nannetti con l’usuale Renault Clio Rally 5 con cui con cui il pilota pisano si è già distinto sia su asfalto che su fondo sterrato nel Race day Rally Terra. "La gara è decisamente bella - dice Filippo Nannetti e prosegue - le prove sono veloci e tecniche da affrontare con la giusta concentrazione e senza commettere errori. Saranno due giornate impegnative, il team ha lavorato bene e cercheremo di mettercela tutta per ben figurare".

Numero 70 per l’equipaggio più atteso, quello composto dal rientrante Claudio Macchi ex campione italiano di cross oltre che protagonista negli anni novanta nelle gare di zone e nel Campionato Italiano Rally con la sua guida redditizia e funambolica con le più svariate vetture. Il pilota montopolese che aveva corso l’ultima gara al Rally di Casciana del 2010 si rimette in gioco affiancato da un altro personaggio di rilievo l’esperto co-pilota Massimiliano Catarsi che ha al suo attivo gare di campionato Italiano, ma soprattutto partecipazioni prestigiose alla Parigi Dakar. Il duo Macchi-Catarsi avrà a disposizione una piccola ma performante Suzuki Swift. "Una gara nata per caso durante una cena con amici - dice Claudio Macchi e prosegue - ci sarà da capire la vettura e riprendere un po' di automatismi, l’intento nostro è quello di fare chilometri e soprattutto divertirsi".

Chiude la serie della scuderia pisana il pilota Under 25 Tommaso Francalanci alla sua prima esperienza su fondo sterrato affiancato, come nella gara di casa (il Casciana) da Riccardo Squarcini, il duo per l’occasione disporrà di una Citroen Saxo Vts ed avrà il numero 74 sulle fiancate. Per questo equipaggio è la prima gara su terra e quindi dovrà solo adattarsi a questo nuovo fondo. "Siamo contenti di fare questa nuova esperienza - dice Francalanci - cercheremo di apprendere più confidenza possibile sia con la macchina sia soprattutto con le strade bianche".

Infine sarà presente Andrea Calandroni poliedrico co-pilota del sodalizio pisano e che affiancherà Tommaso Fantei entrambi al debutto su terra e con la performante Opel Corsa Gsi. Il Rally del Brunello, ha avuto delle modifiche proprio nelle ultime ore e sarà formato da 11 Prove Speciali oltre che diviso in due giornate di gara. La prima tappa inizierà venerdì 10 novembre con partenza alle ore 14.01 dalla Piazza del Popolo a Montalcino e la disputa delle prime tre prove speciali: Castiglion del Bosco di Km. 7,02 , Cosona di Km. 4,18 e Corona di Km 4,66 con ingresso nel Parco Chiuso alle 17.22.

La gara riprenderà sabato 11 novembre, di mattina, con partenza della prima vettura alle ore 7.30 con la disputa delle prove di La Sesta Km. 7,18 (PS 4 – PS 9) ore 08,36 e ore 14.25, la lunga e decisiva Le Case di Badie di ben Km. 17,20 (P.S. 5 – P.S. 11) ore 9.23 e ore 15.49; la prova di Pieve a Salti di Km. 5,79 (P.S. 6-10) ore 11.36 e 15.15 e la prova di Cosona di Km. 4,18 (PS 7-8) ore 11.52 e ore 12.06. In tutto quindi Km. 84,84 di prove speciali su un percorso globale di k. 328,88- Arrivo finale della prima vettura alle ore 16.25 a Montalcino. Saranno giornate impegnative per tutta la Squadra Corse Città di Pisa che potrebbe avere, oltre buoni risultati singoli anche a livello di scuderie in quanto è una delle poche scuderie aventi ben quattro equipaggi presenti.