Open Padel Club a Santa Croce: grande spettacolo nella terza edizione del torneo

Il grande padel torna a Santa Croce sull’Arno con la terza edizione del 'Torneo Open maschile' organizzato sui campi del Tennis & Padel Santa Croce dal 24 al 30 luglio: il ricchissimo montepremi di 5.000 euro contribuisce anche quest’anno a trasformare la rassegna padelistica pisana in una delle tappe più importanti del panorama italiano e in un ritrovo di alcune delle coppie nazionali più forti in generale. Basta fare un salto indietro di dodici mesi per comprendere lo spessore dell”Open santacrocese: alla straordinaria edizione del 2022 parteciparono la bellezza di dodici Prime Fasce, ed a trionfare furono Michele Bruno e Luca Mezzetti, entrambi nella top-ten del ranking italiano, su Juan Manuel Vazquez e Cristian Calneggia, quest’ultimo giunto a Santa Croce come numero 1 in Italia.

Saranno proprio i campioni in carica Bruno/Mezzetti a guidare l’elenco dei favoriti, dove troviamo sei Prime Fasce e tante Seconde di alto livello. La presenza del sodalizio formato da Daniele Cattaneo e Lorenzo Di Giovanni fa volare Santa Croce nell’iperspazio, visto che i due sono stati tra i pochissimi azzurri ammessi al tabellone principale del BNL Italy Major Premier Padel, la rassegna mondiale padelistica più prestigiosa d’Italia ospitata dai campi del Foro Italico, in cui hanno superato il primo turno prima di arrendersi ai fenomeni Chingotto/Navarro.

Oltre ai Prima Fascia Simone Licciardi/Nicola Remedi, di spessore assoluto il duo composto da Federico Chiostri e Giacomo Miccini: il primo, argentino, è un atleta dotato di incredibile talento e un’autentica icona del circuito APT Padel Tour, dove detiene la posizione numero 15 al mondo, il secondo celebre soprattutto per i suoi trascorsi di grandissima promessa del tennis juniores, prima di passare con profitto al padel. Anche la Toscana presenterà ai nastri di partenza tante coppie di livello, come Lorenzo Blunda/Tommaso Arcangeli, Luca Pippi/Andrea Tanini e Marco Mismetti/Alessio Piccioli, i quali concorreranno nel difficile compito di impensierire i big del tabellone pisano. Al Padel Club Santa Croce l’ingresso al pubblico sarà libero per tutta la durata della manifestazione.