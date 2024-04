Le colline di Casciana Terme si preparano ad accogliere il Trail degli antichi lavatoi

Doppio percorso per il Trail degli Antichi Lavatoi, la gara allestita a Sant’Ermo di Casciana Terme (PI) dall’Asd Almi Trail, uno dei sodalizi più attivi nella provincia pisana. Si tratta di una gara che si propone di far conoscere un territorio ricco di attrattive, ideale da affrontare nel periodo dell’evento, il 12 maggio offrendo uno spettacolo di colori e profumi lungo i suoi sentieri completamente immersi nella natura.

Il tracciato lungo con i suoi 50 km per un dislivello positivo di 1.300 metri si preannuncia abbastanza impegnativo come si è visto lo scorso anno, quando si gareggiava su soli 42 km. Il percorso medio è di 21 km per 676 metri e non è cambiato rispetto al 2023. Il percorso passa per il bellissimo Castello di Gello Mattaccino, con una lunga storia e dove, sulla sua terrazza panoramica ci sarà uno dei ristori per i partecipanti.

L’appuntamento è presso piazza della Chiesa a Sant’Ermo, da dove verrà dato il via alle ore 7 per il percorso lungo e alle 9 per il medio. Le iscrizioni sono già aperte, al costo di 35 euro per la 50 km e di 25 per la 21 km, con termine il 5 maggio. Nell’ultima settimana è previsto un aumento di 5 euro su ogni quota. Previsti lungo il percorso ben 4 ristori. Premi per i primi 5 uomini e donne di ogni tracciato.

Il piccolo borgo di Sant’Ermo è pronto ad accogliere i tanti partecipanti come in passato, offrendo le sue bellezze architettoniche come la chiesa di Sant’Ermete, riferimento per partenza e arrivo, ma anche per le costruzioni civili come il Cinitolo, grande serbatoio d’acqua ai piedi del borgo o Villa Upezzinghi, sede dell’importante azienda vinicola Cantina Volpi. Senza dimenticare la Sky Bench, la panchina gigante diventata un’opera artistica molto rinomata, ideata da Alberto Cappiello (che è anche organizzatore della corsa) e realizzata da Luciano Salvadori. Per informazioni: Asd Almi Trail, https://www.facebook.com/profile.php?id=61556932079170