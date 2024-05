Grande successo per la prima edizione della Pisa SC Padel Hero Sponsor Cup

E’ stata un grande successo la prima edizione della Pisa Sporting Club Padel Hero Sponsor Cup. Dopo una intera stagione di sfide avvincenti il Padel Hero ha ospitato ieri le giornata dedicata alle finali. Un evento che ha colorato di nerazzurro i campi del circolo di via Vecellio e che alla fine ha visto trionfare il team portacolori di Sberna Pubblicità dopo una incertissima finale con la squadra di Toni Luigi srl; a completare il podio AT.Al che ha avuto la meglio nella 'finalina' del Team RGM.

Sono state queste quattro squadre a contendersi lo scettro di 'regina' dopo essersi qualificate al termine della stagione regolare grazie al loro best ranking; ma ieri anche le final four delle altre categorie sono state molto combattute e avvicenti. Ecco nel dettaglio tutti gli partecipanti, senza riferimenti di classifica:

Finali 2. Bagno Vittoria, Gioielleria Benedetti, Casarosa, Eschini Auto

Finali 3. Mediolanum Pisa 2, Il FotoAmatore, Figurella, Luigi Nuti Autocarrozzeria

Finali 4. Martinelli Casa, Aurora Catering, Pulina, B&B Live 09

Finali 5. Pharmanutra, MDS, Tecnocasa, Pisa SC

Finali 6. Ediltoscana, BCar, Tecnomat, Omnia Serramenti

Ovviamente applausi per tutti al momento delle premiazioni e poi spazio ad un partecipato momento conviviale accompagnato dalla musica di Radio Bruno e dalla 'voce' dell’Arena Marco Guidi. L’appuntamento adesso è per l’ormai tradizionale Pisa Sponsor Cup che andrà in scena nella prima settimana di giugno: la sfida tra i partner del Pisa Sporting Club si sposterà sul tappeto verde dell’Arena Garibaldi.