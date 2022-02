Parte la nuova stagione del footgolf: subito grandi successi per gli atleti pisani

Domenica 13 febbraio ha preso il via il Campionato regionale 2022 di footgolf organizzato dalla Footgolf Toscana, e sono arrivati immediatamente dei risultati incredibilmente positivi per i portacolori della terra pisana. Gli atleti del Footgolf Pisa si sono difesi egregiamente nella kermesse che ha radunato 128 partecipanti tra uomini e donne di ogni età, raggiungendo anche dei traguardi molto prestigiosi.

"Al Golf Club Valdichiana Iacopo Chiavacci, Campione regionale in carica del 2021, ha riniziato alla grande vincendo con -11 la gara davanti al pratese Gianfranco Gori, che ha chiuso con -10, e al senese padrone di casa Marco Montagnani, terzo con -9" sottolinea il presidente del club nerazzurro Fabio Nepi. "Abbiamo vinto a squadre, contro altri nove avversari - prosegue Nepi - con il punteggio portato da Chiavacci, Sorrentino, Ticciati, Perruzza. Secondi i padroni di casa di Siena, terza Prato campione uscente regionale 2021". Grandissimo risultato anche Giuseppe Perruzza che ha trionfato nella categoria Over 55 con il punteggio di -6. Altri risultati di spicco: Ticciati Riccardo (3° categoria Over 45), Sorrentino Francesco 1° nella 1° Categoria, Antonella Carico 3° nel Femminile e Andrea Baldanzi 2° in 4° categoria.

Fabio Nepi commenta con grande soddisfazione il fine settimana che ha decretato la rirpesa del torneo regionale: "Questi ottimi risultati raggiunti sono frutto anche del lavoro e del grande investimento dell'Asd Footgolf Pisa che per il secondo anno consecutivo ha preso in gestione il FootGolf Club San Miniato, aprendolo al pubblico ogni giorno. I ragazzi della squadra hanno sfruttato questa possibilità per migliorare sensibilmente i propri risultati". E' possibile ogni giorno andare al campo per provare questo nuovo sport, per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla pagina facebook Footgolf Pisa, all'indirizzo email footgolfpisa@gmail.com oppure direttamente alla pagina facebook del club Footgolf Club San Miniato. Proprio al Footgolf Club di San Miniato sarà ospitata, domenica 6 marzo, la seconda tappa del Campionato regionale Toscana. "Cercheremo di continuare con gli ottimi risultati raggiunti in questo avvio di stagione - chiude il presidente Nepi - sia a livello singolo che a livello di squadra".