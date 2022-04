Pisa celebra Piero Del Papa con il memorial organizzato dalla Puglistica Galilei

La pugilistica 'Galileo Galilei', dopo anni di difficoltà, finalmente domenica 10 aprile tornerà con una bella manifestazione al Palazzetto dello sport per ricordare un grande campione che ha portato il nome di Pisa nel mondo. Si disputerà il primo 'Memorial Piero Del Papa'. Saranno presenti diverse figure istituzionali e verranno premiati anche personaggi del pugilato pisano, inoltre verrà riprodotto un omaggio a Piero Del Papa: un cortometraggio di Michele Malasoma realizzato nel 2006.

Il programma prevede 7 ore di sport da combattimento. Si comincerâ alle 16 con la pugilistica 'Galilei' che effettuerà 9 match di boxe dilettante, di cui uno femminile, ed una finale regionale dei campionati junior, inoltre si disputerà un match Pro col pisano Alessandro Benedetti che per la prima volta combatte in casa contro un agguerrito avversario di Novara: Valentin Mampkea.

Alle 19 sarà la volta della Kurosaki dojo che proporrà un torneo di muay thai per la qualificazione all'evento 'The night of siam' che si terrá ad ottobre sempre a Pisa e che andrà in diretta streaming su gazzetta.it. Il costo del biglietto è 10 euro per l'intera giornata, un modo per contribuire alla promozione di questo sport e al ricordo del grande campione che ha avuto Pisa.