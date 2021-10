Sport e disabilità: tre giganti della nazionale in un evento del'Aipd Pisa

'Sport e Disabilità: prospettive future', un incontro formativo gratuito, all'interno del progetto 'ISI', aperto a studenti di Scienze Motorie, insegnanti di educazione fisica, istruttori, allenatori, preparatori atletici. E' l'evento che il Cus Pisa ospiterà il prossimo 6 ottobre nel palazzetto di via Chiarugi. 'ISI (Inclusione, Sport, Istruzione) - facile così!' nasce dalla volontà dell’Associazione Italiana Persone Down Onlus di Pisa di offrire concrete opportunità di coinvolgimento ed inclusione delle persone con sindrome di Down in attività educative, culturali, sportive e scolastiche.

L'evento si svolgerà mercoledi 6 ottobre dalle ore 15 alle ore 17 presso il Cus Pisa, in occasione della Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down. Relatori dell'incontro saranno Simone Vanni, Francesco Martinelli (CT Nazionale Italiana Paralimpica di spada e fioretto) e Michele Mariotti (preparatore atletico Nazionale Italiana settore paralimpico) appena rientrati con grandi successi da Tokyo 2020.

I temi dell'incontro saranno:

- Il cambiamento dell'approccio e delle metodologie negli sport rivolti a persone con disabilità

- Tokyo 2020: il racconto dell'esperienza paralimpica

- Le prospettive future per le società sportive

L'evento è gratuito ma l'iscrizione è obbligatoria per motivi sanitari e di spazio (50 posti disponibili, green pass obbligatorio), e può effettuarsi sul sito bit.ly/sportedisabilita. L'incontro è promosso da 'Progetto ISI Inclusione, Sport, Istruzione' ( https://percorsiconibambini.it/isi/ ) progetto di AIPD Pisa sostenuto dall'impresa sociale 'Con i Bambini' che ha quali partner il Comune di Pisa, le cooperative sociali Il Simbolo ed Alzaia, il Cus Pisa, l'Università di Pisa e l'Associazione La Nave di Carta.