Tutto pronto per la Notte dei Giganti: la 'Eco Run' celebra il Borgo dei Borghi 2024

Si sono chiuse con tre settimane d’anticipo le iscrizioni alla sesta edizione della Notte dei Giganti, l’Eco Run che si disputerà a Peccioli, in notturna, la sera di sabato 15 giugno. Il limite delle 900 iscrizioni è stato raggiunto velocemente anche grazie alla grande attenzione che ha suscitato la vittoria di Peccioli al concorso 'Borgo dei Borghi 2024'.

Ora Peccioli è pronta ad accogliere, grazie anche al consueto e fondamentale supporto organizzativo da parte di Belvedere Spa, tutti gli sportivi che parteciperanno a questo evento che è diventato un appuntamento tradizionale anche per la comunità pecciolese. L’edizione di quest’anno, al di là della vetrina offerta dal successo nel contest del 'Borgo dei Borghi', offre tanti altri spunti di riflessione. Uno riguarda proprio un dettaglio importante legato alle iscrizioni alla Eco Run.

Il trend nazionale, infatti, vede la presenza femminile nelle gare podistiche sempre intorno al 28% mentre nelle altre nazioni europee e negli Stati Uniti si ha la parità di genere. A Peccioli ci sarà perfetto equilibrio di presenze maschili e femminili, certificando che la Notte dei Giganti 2024 sarà la gara più internazionale del panorama italiano. L’evento vedrà la partecipazione di atleti provenienti da fuori Toscana (oltre il 10%) e un dignitoso manipolo (2%) di runners esteri, anche americani.

La macchina organizzativa lavora quotidianamente per mettere a punto gli ultimi dettagli. Grande cura nella scelta delle maglie che ogni atleta riceverà, recante il doppio logo della gara e del 'Borgo dei Borghi'. Le medaglie andranno conquistate correndo e anche quest’anno è stata scelta la linea green, acquisendo medaglie di legno. Dopo la consueta cena post gara, alla quale come sempre lavorano le associazioni del territorio pecciolese, spazio alla musica alle 21 in piazza del Popolo con il concerto dei Bersagli Mobili. Una cover band milanese con un progetto strettamente legato alla musica anni ’70 e ’80. Sul sito ufficiale www.nottedeigiganti,com il programma dettagliato tutte le informazioni necessarie.

Il presidente di 1063AD, la società organizzatrice dell’evento, Simone Ferrisi esprime tutta la sua soddisfazione: "Siamo orgogliosi di questo risultato frutto del grande impegno profuso dall’amministrazione comunale di Peccioli, della Belvedere Spa e anche dal nostro team che negli anni ha lavorato alacremente. La Notte dei Giganti ha raggiunto una buona notorietà nell’ambito podistico, è una gara particolare con caratteristiche uniche e si conclude sempre con un 'terzo tempo' di eccellenza. A tutti i volontari, alle associazioni che ci sostengono, va il nostro ringraziamento. Un pensiero al grande Aldo, un gigante che ci sorride da lassù".