Il programma del giovedì di corse all'ippodromo di San Rossore

Sono sei le corse in programma giovedì 16 marzo con inizio alle 14.35, per un pomeriggio infrasettimanale di routine. Le gare in evidenza sono tre. Il premio Arsace Bertini è un handicap per i 3 anni sui 1.200 metri. La regolarità di People From Ibiza potrebbe essere la chiave di lettura di questa corsa. Kimaya Gold, Robella e You Genius le alternative.

Il premio Calambrone è un handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri. Olympic Hero in questa categoria può certamente dire la sua, così come Infernale. Boondoggle deve ancora far capire molto di se e questa potrebbe essere l’occasione giusta.

Il premio Marina è un handicap per i 4 anni e oltre sui 1.200 metri. Il bisbetico Mercenasco l’ultima volta ha dimostrato di saper galoppare: se di luna buona potrebbe essere il cavallo da battere. Mr Bisso è la prima alternativa mentre tra i pesi alti torna su questa distanza Kodiac Blue.